"Нас начали слышать": какие системы ПВО может получить Украина и закроет ли это наше небо

Россия проигрывает на поле боя, поэтому может прибегнуть к уничтожению нашей критической инфраструктуры и убийству гражданских граждан. Западные партнеры начали это понимать, поэтому обещают предоставить нам системы ПРО и ПВО.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, союзники наконец-то начали нас слышать, а дальше дело за тем, как быстро они выполнят свои обещания.

Приоритетом в военной помощи Украины теперь будут системы ПВО, — генсек НАТО

Какие комплексы может получить Украина

Европейские лидеры могли представить, что такие взрывы, как были в Украине 10 октября, могли бы быть и на территориях их государств. Поэтому решили немного "уступить" свою безопасность и предоставить оружие украинским защитникам.

Германия передала Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, а Испания планирует предоставить 4 установки ПВО Hawk. Кроме того, даже Франция обещает предоставить нашей стране вооружение.

Уже стоит вопрос, что, возможно, нам будут передавать Patriot (американский зенитный ракетный комплекс – 24 канал) или их аналоги израильского производства,

– рассказал Жданов.

Вероятно, придется строить систему с нуля

Военный эксперт отметил, что противовоздушная оборона в Украине действительно хорошая. Она абсолютно выполняет свою функцию, и на украинские города не падают вражеские авиабомбы. Более того, ПВО еще и частично выполняет функции противоракетной обороны, поскольку с ней есть определенные проблемы.

Возможно нам придется строить систему фактически с нуля, потому что совместимость старых советских с новейшими западными системами будет составлять для нас очень большую проблему.

– объяснил Жданов.

Советские и современные системы ПВО и ПРО могут существовать параллельно. Однако для большей эффективности они должны работать как единый организм.

Жданов рассказал, какие системы ПВО может получить Украина: смотрите видео

НАТО предоставит Украине системы для глушения БПЛА

В НАТО сообщили, что в один из последних пакетов военной помощи включили системы для борьбы с дронами-камикадзе. У Украины еще не было такого вооружения.

"Это переносные комплексы радиоэлектронной борьбы. Они могут применяться отдельно или в системе", – сказал Жданов.

По его словам, на следующей неделе в Украине должен пройти саммит по безопасности с привлечением специалистов НАТО. Там будут обсуждать, как лучше расставить эти системы для борьбы с дронами.

Они будут работать по подавлению дронов-камикадзе, создавая защитный купол из любого направления в отдельном месте,

– отметил военный эксперт.

Пилотный проект по глушению иранских дронов будет строиться в Киеве. Если он будет удачным, его будут распространять и в другие уголки нашего государства.