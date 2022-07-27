Разведка опубликовала кремлевский справочник для предателей и коллаборантов из Украины

В россии выпустили специальный справочник для пророссийских предателей и коллаборантов. Украинская разведка передает: там 14 страниц пропаганды и абсурда.

Кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание для поклонников "русского мира" в Украине. Все его 14 страниц рассказывают, как бороться с "киевским марионеточным правительством". Пособие так и называется – "Справочник для граждан Украины по организации сопротивления киевскому марионеточному правительству".

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Украинцев призывают пакостить и быть неэффективными по всем направлениям

оккупанты дают подробные советы по саботажу работы практически по всем социально значимым направлениям. При этом справочник полон пропаганды ненависти ко всему украинскому. Например, там есть цитата "прорвавшиеся в Киев селюки формируют новую реальность" с соответствующим набором терминологии: "киевская хунта", "марионеточное правительство", "нацики" и так далее.

россияне хотят испортить все, что можно испортить

В общем, все советы, которые несет этот пропагандистский справочник, можно понять как "испорти жизнь украинцу по всем инстанциям". Даже есть советы для офисных работников и их руководителей. В частности, речь идет об игнорировании коррупции, а также вознаграждении для худших работников.

Некоторые советы полностью копируют классические принципы советской бюрократии. К примеру:

Давайте запутанные и нелогичные ответы, если вас попросят о совете;

Увеличьте количество документов. Введите планы и отчеты за день/неделю/месяц/квартал;

Пишите как можно больше запросов в разные инстанции;

Используйте больше лекарств и перевязочных материалов, чем нужно.

Что советуют россияне коллаборантам: осторожно, враждебная пропаганда

Тем временем белорусские пропагандистские журналисты рассказывают о том, что Польша уже якобы руководит украинскими властями и страной в целом, а на Западе Украины ценники в злотых. Кажется, это превентивный удар маразма с еще одного направления.

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