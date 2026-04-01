8 апреля, 00:13
Пригодность к военной службе: какие степени устанавливает ВВК

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • ВВК определяет степень годности к военной службе с учетом состояния здоровья.
  • Минобороны подготовило инструкцию по прохождению ВВК.

Во время действия военного положения в Украине мобилизация и призыв проводятся с учетом состояния здоровья граждан. ВВК определяет степень пригодности человека к будущей службе.

Об этом сообщили в Минобороны.

Какие степени годности устанавливает ВВК?

Положение о военно-врачебной экспертизе предусматривает четыре основные категории годности:

  • годные к военной службе;
  • годные к службе в обеспечивающих и учебных подразделениях;
  • непригодные к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;
  • непригодные к военной службе.

Пригодные к службе – лица, которые способны выполнять боевые задачи. ВВК может направить их в специальные подразделения по необходимости.

Пригодны к службе в обеспечивающих подразделениях – граждане, которые по состоянию здоровья могут служить только в частях без больших физических нагрузок и риска обострения болезней.

Непригодные к службе с переосвидетельствованием – лица, которые получают временную отсрочку и проходят повторное обследование через 6 – 12 месяцев по решению ВВК.

Непригодные к службе – военнообязанные исключаются из службы, а военнослужащие увольняются по состоянию здоровья и снимаются с воинского учета.

Последние новости о ходе мобилизации в Украине

  • Количество жалоб на нарушение правил мобилизации возросло до нескольких тысяч, в частности из-за безосновательных задержаний и формальных медицинских осмотров.

  • Военнослужащим ТЦК разрешено применять оружие в случае угрозы их жизни, как заявил Александр Федиенко. Член оборонного комитета Верховной Рады отметил важность личной безопасности.

  • Отказ от ВВК в Украине во время мобилизации является нарушением законодательства и может привести к штрафам и уголовной ответственности. Если военнообязанный не появляется на медкомиссию без уважительных причин, его могут оштрафовать на сумму от 17 000 до 25 500 гривен.