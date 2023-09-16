Излишнее напряжение: какие риски создает эмбарго на экспорт украинского зерна, несмотря на решение ЕС

Еврокомиссия отменила ограничения по импорту украинского зерна через сухопутные маршруты в Европу. Такое решение приветствовали в Киеве.

Однако ряд стран Восточной Европы официально заявил, что они готовы вводить ограничения на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии. Подробнее о вопросах экспорта украинского зерна рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Еврокомиссия отменила запрет на экспорт зерна, но есть нюанс

Еврокомиссия 15 сентября отменила ограничения по импорту украинского зерна. Речь идет о том, что Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Однако Украине необходимо соблюдать определенные правила.

"В результате было согласовано, что Украина согласилась ввести правовые меры (в частности, например, систему лицензирования экспорта) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков импорта зерна. Украина должна ввести с 16 сентября 2023 года эффективные меры контроля за экспортом 4 групп товаров, чтобы предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах.

Украина подаст на платформу План действий. Еврокомиссия и Украина будут отслеживать ситуацию через платформу, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации. Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений, пока действенные меры со стороны Украины полностью работают", – говорится в сообщении.

То есть Еврокомиссия отменяет запрет на экспорт украинской сельхозпродукции, но добавляет, что Украина должна принять меры, чтобы потоки украинской продукции не влияли на цены и баланс той продукции, которую выводят на европейский рынок наши партнеры в ЕС.

Следует напомнить, что некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна. После этого соответствующие ограничения решила утвердить Еврокомиссия. Таким образом импортировать зерно Украины перестали Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния.

Решение Еврокомиссии действовало до 15 сентября. В ведомстве не раз обещали, что запрет продолжать не будут. И вот этот запрет был отменен.

В Украине приветствовали решение Еврокомиссии, но сразу же предостерегли от неправомерных шагов наших партнеров.

В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет цивилизованно отвечать на ограничения, касающиеся импорта украинского зерна. Такое заявление он сделал после разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил ее за то, что Еврокомиссия не продлила ограничения, касающиеся импорта украинского зерна.

В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что снятие запрета является справедливым решением, которое будет способствовать глобальной продовольственной безопасности.

Он отметил, что Украина готова к дальнейшему диалогу с партнерами по всем вопросам торговли и логистики. Он отметил, что в условиях блокирования украинских портов решение Еврокомиссии положительно отразится на экономике Украины.

В то же время Шмыгаль призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции. Дело в том, что такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках Всемирной торговой организации.

Почему Польша блокирует экспорт украинского зерна

Такое заявление Шмыгаля было вполне ожидаемым, ведь даже решение Еврокомиссии не означает, что все запреты на экспорт украинского зерна сняты.

Первыми на решение Еврокомиссии отреагировали в Польше. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сразу заявил, что его страна введет эмбарго на украинское зерно, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила ограничения.

По его словам, эмбарго начнет действовать с полуночи 16 сентября, то есть именно с того момента, когда Украина должна подать в Еврокомиссию план действий по справедливому контролю над экспортом.

С одной стороны, польских фермеров можно понять, ведь с началом работы "Путей солидарности" из Украины действительно увеличились объемы экспорта зерновых и масличных культур.

В частности, по оценкам экспертов, доля пяти соседних стран Европы в нашем агроэкспорте была около 2%, а уже после начала полномасштабной войны и блокировки Черного моря этот показатель увеличился до около 30%.

Но, также эксперты добавляют, что это не стало причиной падения цен на рынках Польши или других соседних стран.

Все дело в том, что те же польские фермеры ожидали, что цены на продовольствие пойдут вверх, поэтому придержали свою продукцию. Но цены, наоборот, пошли вниз, ведь рынки адаптировались.

С другой стороны, стоит добавить, что Моравецкий не просто обращается напрямую к фермерам именно в такой форме. Ведь фермеры в Польше – достаточно влиятельная избирательная сила, позиция которой учитывается всеми политическими силами страны.

Выборы в Польше уже запланированы на октябрь, поэтому борьба за голоса фермеров становится все более ожесточенной.

И если Моравецкий или Дуда будут игнорировать недовольство фермеров, даже если оно не оправдано, то они просто потеряют большую долю электората.

Польша запустила цепную реакцию

Но решение Польши запустило цепную реакцию. Вслед за Польшей в Венгрии тоже было принято решение о продолжении запрета импорта сельхозпродукции из Украины.

Венгрия решила закрыть границы для 24 видов украинских товаров, находящихся под национальной юрисдикцией. И опять же, правительство Венгрии аргументировало это защитой интересов венгерских фермеров.

Правительство Словакии также ввело запрет на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Об этом заявила премьер-министр Словакии Людовит Одор.

В Братиславе также уверяют, что такое решение направлено на защиту словацких фермеров. В Министерстве аграрной политики и сельского развития Словакии пояснили, что ограничения введены для защиты рынка, но они не распространяются на транзит украинских товаров.

В то же время, правительство Румынии не спешит с подобным решением и ожидает от Украины представления плана действий с эффективными мерами контроля над экспортом аграрной промышленности.

Как заявили в правительстве Румынии, в зависимости от представленного Украиной плана действий Бухарест примет решение о соответствующих мерах по защите румынских фермеров.

Почему для Болгарии выгоден украинский экспорт

В Болгарии наоборот еще до решения Еврокомиссии парламент поддержал отмену запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

И здесь есть интересный момент, ведь перед голосованием в парламенте Болгарии заслушали министра сельского хозяйства, который признался, что ранее он поддерживал идею продления запрета, однако накануне изменил свое мнение, заслушав экономические показатели и прогнозы правительства.

Следует добавить, что накануне премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что правительство выступает за снятие запрета на импорт украинского зерна в обмен на дополнительную компенсацию для своих фермеров.

Он добавил, что действительно импорт украинского зерна может снизить цены на основные продукты для конечных потребителей. Кроме того, он сказал, что это поможет выполнить критерии присоединения Болгарии к еврозоне и увеличит поступление в бюджет.

Так что Болгария наоборот увидела в импорте украинской сельхозпродукции лишь выгоды для себя.

Как работает зерновой коридор в Черном море

Есть определенные продвижения по вопросу работы и зерновых коридоров в Черном море.

В частности, вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков сообщил, что первые два балкера подтвердили готовность воспользоваться временным коридором по направлению к порту "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы.

Отмечается, что суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Всего же за последний месяц временным коридором воспользовалось 5 судов. Впрочем, такие объемы все еще не являются такими, которые бы спасли ситуацию.

Поэтому нужно искать пути преодоления запретов в Европе. Однако путей этих не так много, ведь обжалование решений Польши, Венгрии и Словакии во Всемирной торговой организации – это, к сожалению, дополнительное напряжение в отношениях с нашими партнерами.