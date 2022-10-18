Какие страны и международные организации помогают в обмене военнопленных

Андрей Ермак поставил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста, чтобы он направил миссию в колонию в Еленовке.

В эфире 24 канала представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов отметил, что нет другого Международного комитета Красного Креста. И в Женевских конвенциях, и в международном праве четко указано, что именно эта организация отвечает за мониторинг соблюдения прав военнопленных, проверку состояния и условий содержания.

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Андрей Юсов объяснил, что именно поэтому Украина много апеллирует к Организации Объединенных Наций и к Международному комитету Красного Креста, поскольку Россия формально вроде бы признает Женевские конвенции.

С одной стороны, есть активное сотрудничество по многим направлениям, гуманитарным вопросам, обычно это не только военнопленные. И Красный Крест, и ООН – эти организации помогают Украине. Однако, когда речь идет именно о военнопленных, – мы имеем право рассчитывать на более активную позицию, на более четкую позицию,

– рассказал Андрей Юсов.

По его словам, если Украина предоставляет беспрепятственный доступ Международному комитету Красного Креста к местам содержания российских военнопленных, то об этом должен знать весь мир. Если Россия не делает этого и нарушает это Женевские конвенции, если Россия не предоставляет информацию о местах содержания наших военнопленных, не допускает к мониторингу условий их содержания, – об этом должна говорить не Украина.

"Об этом должны говорить ООН и Международный комитет Красного Креста. И не просто говорить, но и действовать с точки зрения проактивной позиции и давления. А не просто говорить, что нас не пускают и не дают гарантий", – подчеркнул Юсов.

Он добавил, что с этой точки зрения позиция Офиса Президента оправдана, поскольку стимулирует к более активной позиции Международный комитет Красного Креста.

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Помощь других стран

Андрей Юсов рассказал, что Украина как государство использует все инструменты – и открытые, и зарытые, и международные в том числе.

Так весь мир увидел наше сотрудничество в этом направлении и вовлеченность Саудовской Аравии, Турции. На определенном этапе была задействована Польша,

– напомнил Юсов.

По его словам, цивилизованный мир с Украиной и многие государства хотели бы помочь в решении вопросов с нашими военнопленными. Мы обязательно будем использовать эту помощь.

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