В разговоре с 24 Каналом бывший чиновник Госдепа Дэвид Тафури сказал, что не уверен в том, что такой вариант уже есть на столе в Белом доме.

Стоит внимания Украина созвала Совбез ООН из-за развертывания северокорейских военных в России

"Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран, которые стоят на стороне России, в частности Иран, Сирия, Китай, и могут помочь удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить в Украину", – отметил бывший чиновник Госдепа.

Угроза от переброски войск из КНДР

Развертывание северокорейских войск в России подтверждает то, чего Запад опасался – страны-союзники России, которые являются изгоями, в частности Северная Корея, Иран, Сирия, активно помогать Кремлю в войне.

Реальное влияние со стратегической точки зрения, вероятно, не такое значительное. Однако это не означает, что КНДР не имеет боеспособной армии, но она предоставляет дополнительные войска,

– сказал Тафури.

Россия уже потеряла много войск на территории Украины, поэтому Северная Корея удовлетворяет потребность в живой силе и репутационную потребность Владимира Путина – показать миру, что у Москвы есть союзники. Они также могут предоставить некоторые компоненты и вещи, которые нужны России для поддержания работы военно-промышленного комплекса.

Важно! С 24 февраля 2022 года Россия потеряла около 693 640 личного состава.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин подтвердил участие Северной Кореи в войне в Украине и развертывание северокорейских войск в России.