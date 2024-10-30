У розмові з 24 Каналом колишній посадовець Держдепу Девід Тафурі сказав, що не впевнений у тому, що такий варіант вже є на столі у Білому домі.

Варте уваги Україна скликала Радбез ООН через розгортання північнокорейських військових у Росії

"Нас повинно турбувати те, що є ще кілька країн, які стоять на боці Росії, зокрема Іран, Сирія, Китай, та можуть допомогти задовольнити потреби у людях, яких можна відправити в Україну", – зазначив колишній посадовець Держдепу.

Загроза від перекидання військ з КНДР

Розгортання північнокорейських військ у Росії підтверджує те, чого Захід побоювався – країни-союзники Росії, які є вигнанцями, зокрема Північна Корея, Іран, Сирія, активно допомагатимуть Кремлю у війні.

Реальний вплив зі стратегічного погляду, ймовірно, не такий значний. Однак це не означає, що КНДР не має боєздатної армії, але вона надає додаткові війська,

– мовив Тафурі.

Росія вже втратила багато військ на території України, тож Північна Корея задовольняє потребу у живій силі та репутаційну потребу Владіміра Путіна – показати світу, що у Москви є союзники. Вони також можуть надати деякі компоненти та речі, які потрібні Росії для підтримки роботи військово-промислового комплексу.

Важливо! З 24 лютого 2022 року Росія втратила близько 693 640 особового складу.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив участь Північної Кореї у війні в Україні та розгортання північнокорейських військ у Росії.