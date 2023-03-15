ВСУ нужно искать противодействие, – Игаль Левин объяснил, какие тактики применяют россияне
За год полномасштабной войны Россия в большинстве своем применяла две ключевые тактики ведения боевых действий – артиллерийского вала и массированых пехотных атак. Впрочем, в последнее время враг пытается адаптироваться.
Недавно они опробовали и проверяли эффективность тактики малых пехотных волн. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик, старший лейтенант Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Также интересно Тбилиси за 3 дня: как Грузия заигрывала с Россией и почему может получить полномасштабную войну
Тактики русской армии
В частности, эту тактику испытывали с помощью вагнеровцев, которые живыми волнами штурмовали Бахмут и Соледар. Сейчас уже и российское министерство обороны начало вербовать зэков в тюрьмах вместо ЧВК "Вагнера".
Это говорит о том, что они будут и дальше пытаться реализовывать эту тактику маленьких пехотных штурмовых групп. Они медленно прогрызают украинскую оборону, и Генеральному штабу Украины нужно найти на это какой-то ответ,
– отмечает военный аналитик.
Он подчеркивает, что симметричного ответа здесь нет. Ведь Украина не может так же мобилизовать заключенных и бросать их на штурмы в равнозначном количестве.
"То есть на каждые 50 их людей бросать 50 своих, на каждые 500 их бросать 500 своих, а их 5 тысяч – своих 5 тысяч. Это невозможно – ни с моральной, ни с практической точки зрения", – заявил Игаль Левин.
Игаль Левин о тактиках врага на фронте: смотрите видео
Следовательно, Генеральному штабу ВСУ нужно срочно найти выход из этой ситуации, ведь враг уже имеет ограниченные успехи на бахмутском и авдеевском направлениях.
Они связаны именно с этими пехотными штурмовыми группами. Определенные средства для впечатления этой пехоты на поле боя должны быть немедленно реализованы,
– резюмировал офицер армии обороны Израиля.
Последствия "военных тактик" России
Несмотря на определенное продвижение, тактика пехотных штурмов привела к огромным потерям России в живой силе и не только. По состоянию на утро 15 марта враг потерял:
- 161 тысячу 520 – личный состав,
- 3 тысячи 492 единицы – танки,
- 6 тысяч 799 единиц – боевые бронированные машины,
- 2 тысячи 528 единиц – артиллерии,
- 502 единицы – РСЗО.
Напротив тактика артиллерийского вала навредила больше Украине. Благодаря такой "военной тактике" Россия фактически сравняла с землей целый ряд украинских городов:
- Изюм (Харьковская область),
- Купянск (Харьковская область),
- Кременная (Луганская область),
- Северодонецк (Луганская область),
- Лисичанск (Луганская область),
- Попасная (Луганская область),
- Мариуполь (Донецкая область),
- Волноваха (Донецкая область),
- Марьинка (Донецкая область),
- Лиман (Донецкая область).
А еще много меньших городов и сел. В настоящее время Изюм, Купянск и Лиман уже освобождены от российской оккупации, хотя жизнь там практически приостановилась. Относительно деоккупации других городов – именно над этим сейчас работают Вооруженные Силы Украины.