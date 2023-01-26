Немецкие Leopard или американские Abrams: какие танки скорее окажутся в Украине

Украина получит от США танки Abrams.Тем временем Германия предоставит нашему государству Leopard. Об этом Байден и Шольц заявили 25 января.

Чьи же танки будут в Украине быстрее, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома по национальной безопасности. Об этом сообщает 24 Канал.

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"Леопарды" или "Абрамсы"

Кирби заявил, что немецкие Leopard будут на территории Украины быстрее американских "Абрамсов". В то же время он не уточнил сроки, когда Вашингтон сможет доставить танки. Только отметил, что это займет "много месяцев".

Эти танки Leopard тоже очень сложны. Это очень хорошие танки, и их много на европейском континенте. Мы благодарны, что немцы собираются немедленно предоставить 14 из них, но они собираются работать с союзниками и партнерами, чтобы создать, знаете ли, полный двухтанковый батальон, то есть примерно 60 танков. И это очень, очень хорошие танки. Они смогут прибыть в Украину быстрее, чем Abrams,

– отметил Кирби.

По его словам, в США действительно верят, что такая боевая техника может оказать значительное влияние, "поскольку бои начинают ужесточаться весной и летом".

Кстати Испания готова передать свои танки Leopard Украине

Украина наконец-то получит долгожданные танки

Накануне, 25 января, президент США Джо Байден объявил новый пакет военной помощи Украины. В частности, туда вошли танки M1 Abrams. Наше государство получит от США 31 такой танк. Детальнее о помощи от Соединенных Штатов рассказываем здесь.

Заметим, что 25 января Германия наконец-то приняла долгожданное для Украины решение по Leopard. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия стремится собрать 2 танковых батальона для нашего государства. Однако, как первый шаг, Берлин объявляет о предоставлении 14 Leopard.

В ближайшее время начнутся тренировки украинских военных на территории Германии. Помимо учений пакет военной помощи от Берлина включает логистику, боеприпасы и обслуживание системы.

Кстати, Германия разрешила союзникам, имеющим "Леопарды", реэкспортировать их в Украину.



Основные характеристики Leopard / Инфографика 24 Канала