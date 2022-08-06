Какие убытки понесла Украина из-за войны: в КШЭ назвали сумму и виды ущерба

Всего из-за войны Украина понесла прямые убытки по инфраструктуре на сумму около 108 миллиардов долларов. Также есть расчеты общих экономических потерь, озвученных премьер-министром, они достигали 750 миллиардов долларов.

Об этом в эфире 24 каналу рассказала вице-президент Киевской школы экономики (КШЭ) Наталья Шаповал. Она пояснила, что для оценки ущерба работает все правительство, местные власти, КШЭ, а также 13 аналитических центров.

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Наталья Шаповал объяснила, что расчеты проходят преимущественно аналитически, то есть по тем объектам, где конкретно можно оценить ущерб. К примеру, аэропорты или крупные предприятия.

Там, где есть хорошая финансовая отчетность и понятный ущерб, это пообъектная оценка. Например, для промышленных объектов это будет первоначальная стоимость, которая берется из финансовых данных этой компании,

– сообщила Наталья Шаповал.

Она отметила, что там, где невозможно произвести пообъектную оценку, для таких случаев используются оценки на основе стоимости и построения схожих объектов, которые можно взять, например, в Prozorro. Или исходя из стоимости за единицу.

В каких регионах насчитали больше всего повреждений

"Наибольшие повреждения, конечно, имеют Донецкая и Луганская области. А также Черниговская, Киевская, Харьковская области. Однако на всей территории Украины, кроме наиболее западных областей, уже есть тысячи повреждений", – проинформировала вице-президент КШЭ.

Как работать с временно оккупированными территориями

По словам Натальи Шаповал, в целом для оккупированных территорий используют подход, где берется информация от военно-гражданских администраций согласно их оценкам. Также есть случаи, когда используют фотографии из дронов или аэрокосмической съемки.

Например, для Горенки, Мощуна, Ирпеня у нас есть очень подробные оценки с помощью новых технологий. Я думаю, что в дальнейшем этого станет больше,

– акцентировала Наталья Шаповал.

Убытки по жилым домам

Вице-президент КШЭ отметила, что это одна из самых больших потерь. В целом убытки по жилой недвижимости составляют почти половину общей суммы – 48 миллиардов долларов.

Это около 114 тысяч частных домов и около 15 тысяч больших жилых многоквартирных домов. То есть это сотни тысяч людей, оставшихся без жилья. При этом из этой цифры в среднем 30 – 35% не просто повреждение, а полное разрушение,

– сообщила Наталья Шаповал.

Она отметила, что согласно опросам, около 30% людей, у которых было повреждено или разрушено жилье, продолжают жить в этих зданиях.

Убытки по отношению к предприятиям

Наталья Шаповал объяснила, что в данной категории они разделяются все по секторам. К примеру, энергетику считают отдельно, агросектор также имеет отдельные подсчеты. Кроме того, обращают внимание на бизнес и промышленные предприятия. Таких сейчас в их базе около 388 объектов почти на 9 миллиардов долларов.

"Мы отдельно считаем недвижимость коммерческую – ритейл, торговые центры. Это уже почти 3 тысячи объектов на примерно 2 миллиарда долларов. Наверное, это не вся недвижимость, но, я думаю, что уже большая часть, которую мы смогли зафиксировать по состоянию на данный момент", – рассказала Шаповал.

Подсчеты международных экспертов

По ее словам, сейчас Украина использует оценку Всемирного банка, где была команда, которая уже более 30 лет работает со странами после катастроф или стихийных бедствий. У них есть постоянная методология для расчета убытков, потерь и восстановления.

"Правительство Украины и мы, как партнеры, тоже работаем по этой методологии. Должен отметить, что Украина значительно углубила эти данные, потому что таких масштабных случаев еще не было. В Украине эти расчеты намного подробнее", – добавила вице-президент КШЭ.

На сегодня сколько нужно времени, чтобы отстроить самое важное

Наталья Шаповал рассказала, если смотреть на среднюю стоимость строительства жилья или дорог, которая была в Украине до начала войны, это может занять до 10 лет, то есть достаточно долгие промежутки времени.

Смотрите видео об убытках Украины из-за войны:

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