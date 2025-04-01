2 риска: военный назвал главные угрозы от весеннего призыва в российскую армию

Российский призыв начался 1 апреля. В России заявляют, что это плановая кампания – срочники будут проходить обучение. Речь идет о 160 000 человек.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ в эфире 24 Канала рассказал, что столько же Россия мобилизовала и во время предыдущих волн призыва. В частности, в 2011 году эта цифра была примерно такой же, хотя тогда Россия не вела полномасштабной войны.

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Он добавил, что существует два основных риска. Первый – это возможность снова заменить некоторые тыловые должности контрактниками. Прежде всего это касается срочников.

"Отправить их на срочную службу, а контрактников полностью направить на фронт. Хотя, на самом деле, учитывая интенсивность боевых действий, в России это происходило и раньше. Некоторые контрактники, которые некоторое время находились в тылу, в конце концов оказывались на передовой, участвовали в боях и массово погибали", – сказал Мусиенко.

Как Россия вербует новых солдат

Он отметил, что второй риск связан с тем, что Россия всегда продумывает стратегические шаги наперед. Им нужны военные на будущее. В течение полугода российским призывникам будут предлагать подписать контракты. Сначала это будет в форме разговоров, предложений и демонстрации преимуществ, которые они получат после подписания контракта. А ближе к завершению срочной службы давление усилится.

Потом кого-то заставят это сделать. А кто-то подпишется добровольно, поверив в те так называемые "золотые горы", которые обещает Россия: выплаты – стартовые и дальнейшие – за контракт. То есть это еще один способ пополнения личного состава, ведь российские потери очень большие,

– сказал Александр Мусиенко.

Он добавил, что боевые действия продолжаются, а тактика россиян не изменилась. Они не отказались от использования малых штурмовых групп. Сейчас применяют различные подходы. Россия планирует пополнять резервы не только срочниками. Она привлекает людей из нескольких источников: рассылает повестки, заставляет появляться в военкоматы, где сразу кладут на стол контракт и заставляют подписать его. Часть вербуют обещаниями больших выплат.

До сих пор есть те, кто соглашается. Некоторые знают, что на самом деле происходит на фронте – узнает от знакомых, земляков или через "сарафанное радио", несмотря на цензуру в российских медиа. Кто-то все равно идет. Кто-то не знает правды и думает, что это способ заработать, погасить кредиты или купить что-то,

– объяснил Мусиенко.

Он добавил, что есть еще одна категория. Речь идет о тех, кому грозит уголовная ответственность, тюремное заключение, и кого заставляют выбирать: или идти воевать в обмен на амнистию, или сесть в колонию строгого режима. Именно из этих категорий Россия сейчас пополняет свои силы, и срочники тоже являются частью этого процесса.

"Всех призывников одновременно отправить на передовую невозможно. По крайней мере формально, ведь есть определенные бюрократические процедуры: их нужно набрать, подготовить – это продлится минимум месяц, после чего они примут присягу и только тогда могут быть направлены в воинские части", – объяснил Мусиенко.

Почему россияне боятся отправлять срочников на передовую

Он добавил, что пока Россия массово не привлекает срочников к боям. Хотя такие случаи были зафиксированы в районах проведения Курской операции, это произошло тогда, когда Россия проводила оборонительные действия против наступления украинских войск. Тогда срочники не были на передовой, а выполняли вспомогательные задачи в тылу.

Массово отправить их боятся из-за комитетов солдатских матерей и подобных движений. Они хоть и находятся в полулегальном статусе, все же могут вызвать определенное недовольство в обществе, а этого Кремль пытается избежать,

– объяснил Мусиенко.

Он подытожил, что должно пройти как минимум несколько месяцев, прежде чем кого-то удастся подписать контракт и отправить на фронт.