Просто выживание: Россия довела Мариуполь до катастрофы

Жизнь в Мариуполе становится все сложнее. Россия довела до того, что местные жители не могут прокормить свои семьи, поэтому вынуждены выстраиваться в очереди и ждать волонтерские группы, которые приезжают в город три раза в неделю и раздают еду.

Кроме того, в городе происходят различные коллапсы, в частности с канализацией. Подробнее о жизни во временно оккупированном россиянами городе 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Мариупольцы выживают как могут

Люди приходят, чтобы набрать еды и отнести ее домой. Это не от того, что халява, а просто нечего есть,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

С каждым днем кремлевской оккупации жизнь в Мариуполе становится все более невыносимой. На днях вышла статья на одном из российских ресурсов, который приезжал и делал большой репортаж, то из Мариуполя даже они вернулись шокированы. Пропагандисты едва ли не впервые подтверждают все ужасы, которые происходят в городе, по нашествию эмигрантов, инфраструктуры, которая не работает, низкого качества жизни, брошенных людей и тому подобное.

Если это уже официальная российская пропаганда на федеральном уровне такое пишет, то можете представить, что происходит на самом деле,

– сказал Андрющенко.

Жизнь становится сложнее, по крайней мере для мариупольцев. Ведь у россиян, которые переехали во временно оккупированный город, есть работа, они на отдельном содержании и живут по отдельным правам.

Работы в городе становится все меньше из-за того, что замораживаются строительства, нет потребности в большом количестве рабочих рук. К тому же большая конкуренция с мигрантами. Застройщики берут на работу мигрантов, потому что с ними легче и они имеют более высокую квалификацию на строительных работах,

– добавил советник городского головы Мариуполя.

Во временно оккупированном Мариуполе критическая ситуация с канализацией. Город утопает в фекалиях, каждый подвал затоплен, по улицам текут канализационные реки. Дошло до того, что россияне просто физически ограничили техническими средствами напор воды в Мариуполе, чтобы уменьшить напряжение на канализационный коллектор.