Крім того, у місті відбуваються різні колапси, зокрема з каналізацією. Детальніше про життя в тимчасово окупованому росіянами місті 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Маріупольці виживають як можуть

Люди приходять, щоб набрати їжі й віднести її додому. Це не від того, що халява, а просто немає чого їсти,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

З кожним днем кремлівської окупації життя у Маріуполі стає дедалі нестерпним. Днями вийшла стаття на одному з російських ресурсів, який приїжджав й робив великий репортаж, то з Маріуполя навіть вони повернулись шоковані. Пропагандисти чи не вперше підтверджують всі жахіття, які відбуваються у місті, щодо навали емігрантів, інфраструктури, яка не працює, низької якості життя, покинутих людей тощо.

Якщо це вже офіційна російська пропаганда на федеральному рівні таке пише, то можете уявити, що відбувається насправді,

– мовив Андрющенко.

Життя стає складнішим, принаймні для маріупольців. Адже у росіян, які переїхали в тимчасово окуповане місто, є робота, вони на окремому утриманні та живуть за окремими правами.

Роботи у місті стає дедалі менше через те, що заморожуються будівництва, немає потреби у великій кількості робочих рук. До того ж велика конкуренція з мігрантами. Забудовники беруть на роботу мігрантів, бо з ними легше й вони мають вищу кваліфікацію на будівельних роботах,

– додав радник міського голови Маріуполя.

У тимчасово окупованому Маріуполі критична ситуація з каналізацією. Місто потопає в фекаліях, кожен підвал затоплений, вулицями течуть каналізаційні ріки. Дійшло до того, що росіяни просто фізично обмежили технічними засобами напір води в Маріуполі, щоб зменшити напругу на каналізаційний колектор.