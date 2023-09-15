Минобороны наполняет Реестр призывников: какие ведомства будут предоставлять данные

15 сентября 2023, 17:24
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Источник:

mil.gov.ua

В Министерстве обороны Украины хотят нивелировать бюрократическую составляющую. Главная задача – уменьшить количество необязательных визитов граждан в ТЦК и СП для получения документов.

В ведомстве сформировали соответствующий план трансформации. Один из ключевых его процессов – наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, информирует 24 Канал со ссылкой на сайт Минобороны.

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Как будут наполнять реестр

Минобороны проводит работу по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы.

Основная цель – повышение качества персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, в ведомстве отметили, что подписали соответствующие приказы о порядке электронного информационного взаимодействия Реестра и определяются механизмы обмена информацией с:

  • Министерством финансов Украины;
  • Министерством внутренних дел;
  • Министерством образования Украины;
  • Государственной судебной администрацией.

Кроме этого Минобороны работает над подписанием подобных приказов с:

  • Министерством здравоохранения Украины;
  • Пенсионным фондом Украины;
  • Офисом Генерального прокурора и другими.

В дальнейшем планируется работа с Министерством социальной политики Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и другими.

В Минобороны подчеркнули, что все процедуры будут проходить согласно требованиям законов о защите информации и персональных данных.

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Автор: Юлія Поджинська