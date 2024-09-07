Разные войны по одному сценарию: как Россия создала себе образ "миротворца" и почему в это поверили

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Россия с момента распада СССР развязала не одну войну. Однако во всех конфликтах Кремль всегда обвинял других, а себе создавал образ некоего "миротворца". Россия здесь подражает СССР и выработала собственный алгоритм, который позволял ей каждый раз оказываться на месте в роли мнимого "миротворца", исказив значение этого слова.

Враг не привык брать на себя ответственность за свою агрессию. Украина почувствовала это на себе, однако до полномасштабной войны против нашего государства в феврале 2022 года Россия уже развязывала вооруженные противостояния. В частности, в Приднестровье, две войны против Ичкерии, Грузии, Сирии, гибридную войну против Украины в 2014 году, вмешивалась в конфликты на территории так называемого Глобального Юга, а также получила несколько войн в наследство от СССР. При этом агрессор использует те же методы и нарративы, с годами совершенствуя сценарии, однако развязывание полномасштабной агрессии стало ошибкой, что будет стоить врагу очень много.

Еще в июле после завершения саммита стран НАТО, который принес немало важных решений для Украины, вырисовалась очередная идея Кремля – использовать своего "сателлита" Виктора Орбана в "миротворческих миссиях". Почти сразу после встречи с Владимиром Зеленским, где он просил о "прекращении огня", Орбан поехал в Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным, а впоследствии даже и к Трампу в США.

Говорится, конечно, о "мирной инициативе" Путина, которую он выдвинул еще в конце июня. Кроме этого, в США продолжается предвыборная гонка, где за пост президента будут соревноваться Камала Харрис и Дональд Трамп. Последний известен своими высказываниями о скором окончании войны в Украине, однако его методы откровенно специфические.

Переговоры с агрессором на его условиях для Украины – путь к частичной или полной оккупации. Россия привыкла общаться на международной арене на языке ультиматумов, однако наше государство не соглашается на них и вышло из переговорного процесса еще в 2022 году, настаивая на том, что война должна закончиться на наших условиях. Доказательством цинизма россиян стали события августа 2024 года: как только Украина провела свое наступление в Курской области, Россия сразу забыла о своей риторике о "реалиях и земле" и заявила, что никаких переговоров быть не может. А многочисленные "миротворцы" – от Орбана до Си – заткнули рты.

"Россия не начинает войны, Россия их заканчивает" – популярная у россиян интернет-цитата. Она также стала частью национальной идеи России, если такую вообще можно сформировать. О том, как ей удалось занять на мировой арене место "миротворца", а также почему мир ей поверил – читайте в материале 24 Канала.

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Война в наследство: как Россия показывала, что "может навести порядок"

Советский Союз встретил конец Второй мировой войны в лагере победителей, на стороне справедливости, хотя в начале был одним из союзников нацистской Германии. Это помогло получить определенный кредит доверия от мира и выйти на международную политическую арену довольно сильным игроком. СССР был среди государств-основателей Организации Объединенных Наций. Кроме этого, стал членом Совета безопасности ООН и даже имел стран-сателлитов с правом голоса в ООН. В частности, такой страной была и УССР.

Нельзя забывать, что именно над созданием соответствующего имиджа работала советская и российские пропаганды, которые провозгласили Советский Союз, а затем и Россию прямыми конкурентами США.

Одной из первых стран, где еще СССР показал себя как того, кто якобы может прийти и навести порядок, был Афганистан. На Рождество 1979 года государство-агрессор объявило о введении "ограниченного контингента советских войск". Их ввели по просьбе тогдашнего президента Амина. Он, к слову, не был сугубо просоветским, а искал сближения с США и Пакистаном. Амин также просил и поддержки у Советского Союза, ведь не пользовался популярностью среди населения, и в стране вспыхнули восстания. СССР решил "помочь" и вмешаться. Войска, конечно, ввели, однако они убили самого же Амина, ведь не воспринимали его позицию. Между армией правительства ДРА, которое возглавил ставленник СССР Кармаль, и вооруженной оппозицией – моджахедами – разгорелась борьба за контроль над Афганистаном.

Советский Союз традиционно утверждал, что в Афганистане он борется с "террористическими организациями".

Интересно, что война длилась 10 лет, и все эти 10 лет СССР позиционировал себя как того, кто пришел навести порядок и "принести мир", как определенный авторитет, ведь войска ввели по просьбе о помощи и для урегулирования конфликта, "помощи дружественному государству". Однако Советский Союз фактически "убрал" того, кто не подходил им как лидер, хотя именно ему они и пришли "помогать". Все это обернулось сотнями тысяч жертв.

Как Россия развязывала войны на постсоветском пространстве и в Сирии

Распад СССР стал настоящим стрессом для России. Когда империя начала давать трещину, именно Россия пыталась удержать государства, которые хотели независимости, под своим влиянием. Говорится об оккупации Приднестровья, две войны против Ичкерии, вторжение в Грузию и, конечно, агрессия против Украины. Все эти противостояния происходили в разное время, возникали последовательно друг за другом и на самом деле имели один сценарий и одну цель – удержать страны на коротком поводке идеологии и не допустить самостоятельного демократического развития этих стран.

Сценарий войн России всегда один и тот же, и его можно и нужно разобрать на отдельные шаги.

Постсоветское государство хочет быть независимым (или объявляет европейский курс).

Россия реагирует.

Подробно разбирать каждую войну, которую Россия развязала на постсоветском пространстве, нет смысла, ведь исторические факты в основном известны, поэтому остановимся на общих чертах, которые сложно заметить, если смотреть на картину фрагментарно, а не целостно. К примеру, Молдова в 1992 году стала независимой.

В начале 1990-х вспыхнул конфликт между официальным Кишиневом и Тирасполем, пророссийским анклавом на территории Молдовы. Население Приднестровья – в основном украинцы и россияне – были против введения молдавского языка как единственного государственного и были напуганы слухами об объединении Молдовы с Румынией. Причиной противостояния было то, что, что официальная Молдова хотела независимости и сближения с Румынией. Сторонники провозглашения автономности Приднестровья обещали "не допустить румынизации" и требовали сближения с Россией.

Так же получилось и с Грузией, ведь отношения обострились именно в тот момент, когда она захотела выйти из СССР. В то же время ситуация была и принципиально другой, ведь там шла гражданская война между грузинами и осетинами. Абхазия хотела отделиться, чтобы не быть частью этих боев, тогда Россия и предложила ограниченную помощь. Однако она была ослабленной, поэтому фактически помощи не хватило бы для того, чтобы решить вопрос до конца. Россия тогда воспользовалась тем, как сложились обстоятельства и вывернула ситуацию в свою пользу. Важно понимать, что без российской помощи и поддержки сепаратисты не удержались.



Российское вторжение в Грузию / Фото из российских СМИ

Первая российско-чеченская война вспыхнула из-за того, что Ичкерия выразила желание стать независимой от России. Этот случай отличается от всех остальных, ведь Ичкерия на тот момент была частью якобы федеративной России, а президент Борис Ельцин вообще-то обещал дать республикам "максимальный суверенитет", однако произошло иначе и вспыхнула война.

В первой войне чеченцы победили значительно более многочисленную российскую армию и отстояли свое право на независимость, однако не получили достаточно мировой поддержки, ведь международное право было на стороне России. Поэтому уже в 1999 году Россия повторила свое нападение, ведь это было дело принципа – покорить непокоренных. И на этот раз война сопровождалась открытым геноцидом, военными преступлениями, привела к оккупации и установлению режима личной власти клана Кадыровых. Мир признал за Россией "право на территориальную целостность", хотя Ичкерия выражала свое нежелание быть "территориальной единицей России" довольно конкретно.



Бои за Президентский дворец в Грозном / Фото Mikhail Evstafiev

После этого в мире и в самой России происходило становление негативного образа жителей Ичкерии. После первой российско-чеченской войны из них сделали "террористов", ведь так миру было легче проглотить новый геноцид этого кавказского народа.

Соответствующие тенденции были не только в Ичкерии, но и в Татарстане и Башкортостане. В Татарстане даже провели референдум. То есть Россия оказалась в роли Молдовы и Грузии, однако жестоко подавляла сепаратистов, а не поддерживала их.

Надо ли говорить, что в 2014 году Россия развязала гибридную войну против Украины и оккупировала Крым после того, как наш народ четко провозгласил курс на сближение с Европой? Очевидно, стерпеть этого Россия не могла.

Отдельного внимания заслуживает участие России в гражданской войне в Сирии. Там вспыхнули протесты еще в 2011 году в рамках так называемой "Арабской весны", однако они были жестоко подавлены президентом Асадом. После этого страну охватила настоящая гражданская война, в которой Россия поддержала Асада.

К слову, конечно же, войну Россия не объявляла, хотя ее военные там присутствовали. Вместо этого агрессор заявил о “борьбе с террористической организацией”, а в 2017 году Россия объявила, что завершила “военную операцию”. А потом еще несколько раз.

Архитектура "миротворчества" России

Для того чтобы убедить весь мир в том, что они "миротворцы", россияне использовали различные средства. Константин Довгань, аналитик 24 Канала, объяснил, что именно делал агрессор для того, чтобы это сделать.

Прежде всего нужно отметить, что пропагандистский аппарат в России очень сильный, поэтому он работал не только на внутреннюю аудиторию. Эксперт отмечает, что первым средством, которое использовало вражеское государство, были официальные заявления на различных площадках: ООН, на уровне МИД, политиков и чиновников.

Также он объяснил, что в России есть такой инструмент как программные статьи от различных аналитических центров или топовых генералов и чиновников. Самый известный пример – статья 2023 года провластного политолога Сергея Караганова "Тяжкое, но необходимое решение", в которой он призвал нанести превентивный ядерный удар по Западу.

Эта статья и подобные – прямой сигнал от России, и именно так они считываются элитами,

– отметил Константин Довгань.

По его словам, Россия также имеет средства массового воздействия, так называемую "мягкую силу". Говорится о сети пропагандистских каналов Russia Today. Сейчас они забанены в Европе, но процветают на Глобальном Юге, например очень мощная испаноязычная версия RT. Также Россия очень активно продвигает свои месседжи в соцсетях и именно благодаря этому ее нарративы становятся популярны в США и Европе.

К средствам "мягкой силы" Константин Довгань также причисляет "российские культурные центры": и балет, и церковь, и даже презентацию российских книг или фильмов.

"Русская военная культура" пытается активно индоктринировать молодежь и делать ее своими сторонниками. Так формируется устойчивая связь, то есть симпатия к России и русскому становится неким ментальным оправданием того, что делает русская власть. Особенно хорошо это работает в вакууме, то есть там, где отсутствует системная работа собственного государства,

– подчеркнул эксперт.

Ко всему Россия также активно работает с "правыми" и "левыми" политиками, в частности, в Италии, ФРГ, Франции, Испании, Португалии и т. д. По словам международника, для большинства мотивацией являются деньги, но, кроме того, агентами России выступают многочисленные "полезные идиоты" – симпатики и адепты радикальных левых течений – местные коммунисты и их многочисленные разновидности (это наследство еще времен СССР).

Феномен популярности России у них заключается в том, что они не знают Россию, живут в собственной картине мира, где Запад – это воплощение ужасов капитализма и колониализма, а Россия – борец за все хорошее против всего плохого. В этой системе координат все, что говорит Россия, – святая правда,

– заметил Константин.

Именно эти люди первыми верят в тезисы российской пропаганды. В частности, для них "неонацистский "Азов" убивает украинцев", "Зеленский убивает украинцев", "власть в Киеве захватили нацисты", "Киевский режим запрещает святую церковь", а они на самом деле "поддерживают украинский народ, выступают против "нацистов в Киеве", а "Россия несет мир".

По словам Константина Довганя, прежде всего это вопрос веры, который, похоже, не искоренить даже десятью подряд просмотрами фильма "20 дней в Мариуполе". В то же время он считает, что некоторых жертв российской пропаганды можно спасти фактами и пробуждением критического мышления.

"Наших там нет": роль российских военных в этих войнах

Для лучшего понимания ситуации нужно обратить внимание, кто же оказывается среди сторонников сближения с Россией или возвращения в Советский Союз. Например, в Приднестровье это были этнические россияне, они занимали руководящие должности и имели существенное влияние. Иначе обстоятельства сложились в Ичкерии. Россия потратила десятилетия для того, чтобы подчинить ее, потому что считала своей частью, хотя сторонников идеи сближения с Россией там тоже было немало.

Как на территории стран, где развязывали войны, оказывались российские военные? На самом деле пути были разные, но суть всегда одна. Например, в Приднестровье дислоцировалась 14-я советская армия, которая после развала СССР должна была стать частью Вооруженных сил Молдовы, вместо этого поддержала пророссийские сепаратистские силы Приднестровья и осталась в регионе после их победы как гарант их существования. В Грузию российский контингент попал якобы уже во время полномасштабного вторжения в 2008 году. Российские военные непосредственно попали в зону боевых действий 7 августа, когда незаконно пересекли границу, хотя на территории Абхазии почти все время находились именно российские "миротворцы".

В Ичкерию войска России заходили не скрываясь, ведь якобы "возвращали свое". В украинском Крыму в феврале 2014 года действовали какие-то "зеленые человечки", агрессор настаивал, что ее военных нет в Донецкой и Луганской областях до самого полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, пока они открыто не пришли "на защиту".

"Отойдите за поребрик" – мем 2014 года, рожденный в Краматорске:

Только в Сирии российские войска находились открыто. Они выступали на стороне действующей власти, которая имела тесные связи с Россией, как уже говорилось выше.

Россия всегда выступает "миротворцем". Она якобы поддерживает меньшинство, которое как будто заставляли отказаться от собственной идентичности (советской) в пользу румынской, грузинской или европейской. Она создавала почву для конфликта, а потом открыто или не совсем переводила его в военную плоскость, ведь Россия имеет целью именно сдерживание развития постсоветского пространства, который постоянно отдаляется от нее и сближается с сильными игроками на политической мировой арене, а война (либо "конфликт" или "специальная военная операция" на языке России) – это лучший метод приостановить развитие и разрушить экономику и инфраструктуру.

То есть военные – это инструмент, который Россия использует для достижения своей цели, а именно удержание влияния и утверждение себя как сильного игрока, который может "защитить" тех, кого "притесняют", и отстоять действующий режим даже тогда, когда население государства открыто выступает против него.

Отдельная история о "Глобальном Юге": как вагнеровцы стали "миротворцами"

Отношения России и Запада никогда не были простыми. Неудивительно, что между Россией и странами "коллективного Запада", а особенно США, вспыхнула конкуренция за распределение сфер влияния на богатые полезными ископаемыми страны "Глобального Юга" (они же – бывшие страны "Третьего мира").

Что такое "Глобальный Юг" Глобальный Юг – неологизм, обозначающий страны, которые Всемирный банк считает с низким или средним доходом в Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне.

Здесь целью России, конечно, является не только удержать именно государства на коротком поводке своего контроля, но и иметь такое желанное влияние и качнуть весы в сторону преимущества Азии и Африки, то есть получить сильного союзника. Особенно Россия начала ставить на эту идею после того, как отношения с Западом существенно ухудшились из-за полномасштабного вторжения в Украину. Интересно, что страны "Глобального Юга" в основном имеют "нейтральную" позицию относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Начать стоит с того, что главными миротворцами здесь являются представители хорошо известной всем ЧВК "Вагнера" (ныне – "Африканского корпуса" ВС РФ, аналогии с воинами Роммеля никого, похоже, не коробит). Именно наемников Россия отправила контролировать внутренние процессы и "мирить" африканские государства друг с другом. Они принимают непосредственное участие в войне в Ливии, где Россия всегда имела собственные экономические интересы, присутствуют в Судане, ЦАР, Нигере, Мали и других странах. Цель их пребывания можно очертить примерно так: они не позволяют установить там демократию, которая предусматривала бы сближение этих государств с Западом, то есть они фактически держат их на нужной им стороне.

Например, в Зимбабве и Демократической Республике Конго, вагнеровцы были "наблюдателями" на выборах. Они фальсифицировали результаты, подтасовывая их так, чтобы победили те кандидаты, которых они поддерживают, то есть представители режимов, которые не имеют ничего общего с демократией. Кроме этого, они распространяют антизападные тезисы российской пропаганды и утверждают нужные настроения в и без того предвзятых странах.

К слову, методы вагнеровцев не меняются независимо от того, в каком государстве они находятся. Все мы помним жуткое видео, на котором представители российской армии издеваются над украинским бойцом и отрезают ему голову. В марте 2022 года россияне отрезали голову малийцу, положили ее на тело и сфотографировали. Расследование "All Eyes on Wagner" позволяет утверждать, что за этим стоят вагнеровцы.

Несмотря на то, что эти "миротворческие миссии" происходят в Африке, они все равно имеют общие черты с перечисленными выше войнами с участием России, где она также пыталась позиционировать себя как "миротворца", третью силу, которая якобы выступает между двумя враждебными сторонами и пытается "защитить" более слабого. Однако здесь это выражено не так ярко из-за того, что в первую очередь Россия заинтересована не в идеологической составляющей, а именно в экономической, и использует Африку как ресурс, а не как демонстрацию силы и своей "целостности".

В то же время Константин Довгань отмечает, что побороть влияние России в этом регионе в один момент не удастся. То есть нужна системная работа, которая предусматривает индивидуальный подход к каждой стране и одновременно системные решения с едиными правилами игры. Он отметил, что именно этим начала заниматься Украина, открывая новые посольства в странах Африки, а также активной дипломатической работой в Азии и Латинской Америке.

Кроме этого, над другими, более глобальными вариантами, должен подумать "Глобальный Север", то есть – Запад, который россияне называют "коллективным", и который на самом деле и, может, к сожалению, далеко не всегда ведет себя именно как "коллективный".

Лучшим способом борьбы с преступностью (он же самый тяжелый) является устранение ее социально-экономической базы. То есть Запад должен взять лидерство в вопросе преодоления глобальной бедности и неравенства, предложить странам Глобального Юга равноправные партнерские условия,

– объяснил аналитик.

Конечно, этот путь сложный, но при других условиях ситуация вряд ли изменится глобально.

Беспокойство и попытки договориться: как мир реагировал на войны России

Когда по инициативе и при прямом участии Советского Союза возникали мировые кризисы, которые могли привести к ядерной войне, мир реагировал. И можно понять как: пытался договориться.

В ответ на военное вторжение в Афганистан США в 1980 году ввели "Зерновое эмбарго", которое запрещало экспорт зерна и техники в СССР. Его сняли уже через год, однако это были не единственные санкции. Тогда также бойкотировали Олимпиаду в Москве и расширение поправки Джексона – Вэника, которая вместе с рядом благоприятных факторов и банального неумения Кремля преодолеть кризис обвалила экономическую мощь СССР. Таким образом вторжение в Афганистан фактически похоронило СССР.

При этом Россия никогда не получала более серьезного наказания за свои действия, чем осторожные санкции или простой "обеспокоенности" и беспокойства. В случае с Грузией Россия признала независимость Южной Осетии в конце августа 2008 года. В свою очередь, Грузия разорвала дипломатические отношения с агрессором. На наземное вторжение в Грузию в 2008 году, конечно, была реакция, однако опять же она была не такой мощной, какой должна была бы быть для сохранения системы мировой безопасности в дальнейшем.

В 2014 году мир начал реагировать на действия России активнее. В частности, наше государство признало Россию агрессором в январе 2015 года, а уже с тех пор началась международная работа. В частности, созывались многочисленные Советы безопасности ООН, было сформировано ОБСЕ. НАТО и ЕС также не остались в стороне и выразили обеспокоенность и неоднократно "настойчиво просили" Россию вывести войска из Украины.

Кроме этого, в 2016 году была принята резолюция ПАСЕ, которая возложила на Россию полную ответственность за соблюдение или нарушение прав человека как в Крыму, так и на Донбассе. Тогда же в адрес России полетели первые санкции от США. За что должны благодарить президента Трампа (да, именно его, а не миротворца Обаму).



Российские военные / Фото GettyImages

Реакция на события февраля 2022 года была принципиально иной. Украина получила технику и системы ПВО от союзников, а также впервые со времен Второй мировой США приняли ленд-лиз. В 2022 году многие страны сразу же осудили агрессию России против Украины. Был принят ряд важных решений уже с самого начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 2024 год Украина сформировала авиационную коалицию и добилась от мира не просто реакции, а помощи оружием и поддержки дипломатических усилий на пути к ЕС и НАТО.

Константин Довгань объяснил, почему именно на начало полномасштабной войны в 2022 году мировое сообщество отреагировало оперативно и значительно сильнее. По его словам, на события 2008 и 2014 годов мир смотрел как на локальные конфликты где-то на периферии и не воспринимал как угрозу себе, хотя Путин лично предупреждал, что начинает Крестовый поход.

Но вторжение 2022 года шокировало масштабом – тогда благодаря соцсетям в режиме онлайн весь мир увидел зверства россиян и реальную войну, которая была рядом – в Европе. Это уже нельзя было игнорировать, демократические правительства должны были выполнять запрос своих граждан на справедливость. Здесь доброе дело сделала очень удачная коммуникация украинцев с миром – речь и о политиках, и о простых украинцах,

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил, что сработал накопительный эффект. Если чеченские войны вообще прошли незаметно для мира, большинство поверило в месседжи Москвы о террористах, события 2008 и 2014 годов мало привлекли внимание, но дали понять их суть. Также Константин Довгань вспомнил сбивание гражданского самолета МН-17, резню в Сирии, дело Скрипалей, инспирированный Кремлем кризис с мигрантами, ведь эти события также имели значение в разрушении образа тогдашней России в сознании представителей Запада.

Проще говоря, мир начал задавать себе вопросы: "А кто виноват?" По словам эксперта, благодаря просветительской работе СМИ мировое сообщество смогло отбросить российский взгляд на события и показать настоящую роль России. Так что к 2022 году у мира уже не было иллюзий относительно этого государства. Все уже не было "не так однозначно".

Несмотря на все, Константин Довгань считает, что говорить о том, что мир изменил свое отношение к России и не позволит ей больше быть "миротворцем", нужно осторожно, ведь Россия проводит до сих пор совместные военные учения с КНР, Индией, Бразилией и другими государствами "Глобального Юга". Более того, сейчас Россия строит новую "ось зла", где кроме нее уже прописались другие мировые парии – КНДР и Иран, а над ними, словно канцлер Палпатин, стоит фигура правителя Китая господина Си.

Меняются только войны, нарративы России остаются неизменными

Если выделять общие черты во всех войнах, которые так или иначе начинала Россия, можно заметить, что она не придумывает ничего нового, а просто подбирает другие слова, хотя смысл остается неизменным. Стоит отметить, что для освещения своих войн Россия использует "новояз". Это понятие, которое придумал Джордж Оруэлл в своем романе "1984", однако он тоже опирался на язык СССР и нацистской Германии.

"Румынизация", "бандеризация", "грузинское господство", "война против Запада и влияния США" и "неонацисты в Украине"

Для того чтобы прийти защищать пророссийское меньшинство, нужно иметь от чего его защищать. Поэтому Россия начинает распространять нарративы об "угрозе", которую якобы составляют идеи большинства. То есть, если говорить о конкретных примерах, которые мы разбирали выше: сближение с Румынией, желание иметь собственное государство и евроинтеграцию. Россия освещает это как отбор идентичности (конечно же, российской или советской) у того меньшинства, которое она потом придет "защищать". Интересно, что индикатором принадлежности к этой идентичности Россия выбирает язык.

К слову, иногда Россия заявляет, что "защищает" не это меньшинство, а саму себя. Например, так в начале полномасштабной войны в Украине Россия заявила, что наше государство готовило нападение на ее территорию, поэтому это просто удар на опережение. Повторил этот тезис и белорусский самопровозглашенный президент и даже "показал 4 позиции, откуда готовилось нападение на Беларусь". Однако враг никогда четко не аргументировал этой позиции, ведь это – просто выдумка для оправдания начала войны в самом центре Европы во время, когда это казалось невозможным.

К этому нарративу можно добавить также тезис об "ущемлении", который Россия также использовала для оправдания своего нападения на Украину. Агрессору важно создать воображаемого врага, чтобы объяснить, в первую очередь, своему народу, почему нужно "защищать" то или иное общество либо же самих себя, хотя на самом деле это сама Россия представляет угрозу. Таким образом агрессор также отвлекает внимание от собственных проблем внутри государства и направляет внимание россиян наружу, на неизвестного врага, перед которым нужно объединяться и против которого бороться.

Благодаря этому это государство может говорить о "враге", который представляет опасность. Его наличие всегда предполагает раскол внутри общества, поэтому ко всему еще приобщают тезисы о "внутреннем конфликте", который и хочет "помочь решить" Россия. К примеру, так было в Афганистане, Грузии и во время агрессии России на Востоке нашего государства.

Таким образом агрессор создает врага и якобы обосновывает свое право на противостояние и, конечно же, готовится к роли "миротворца".

"Геноцид (подставьте нужный) народа"

Далее обязательно нужно показать, что власть, которая исповедует проевропейские ценности, сама же уничтожает свой народ, представителей этого "меньшинства", которых потом будет "защищать" Россия. Сюда можно отнести то, что страна-агрессор настаивает, что Украина восемь лет истребляла население Луганской и Донецкой областей, хотя именно Россия открывала огонь по мирному населению. К слову, хоть война длится уже 10 лет, но в России до сих пор кричат про "восемь лет".

Этот же тезис Россия использует и во время полномасштабной войны в Украине. В частности, российская пропаганда неоднократно подчеркивала, что "Зеленский совершает геноцид украинцев" или "Запад массово истребляет украинцев". Так же Россия настаивала, что Джохар Дудаев "совершает геноцид чеченского народа". Это направлено на тех, кто еще может купиться на российскую пропаганду, и для того, чтобы усилить раскол общества. России нужны противоречия внутри страны, которую она хочет "спасти", ведь так ее проще покорить.

Россия упорно настаивала на том, что в Грузии "внутренний конфликт", хотя там присутствовали российские военные, которые поддержали боевиков. Так же оккупация Приднестровья в Молдове изображалась как война официальной власти и тех, кто выступил за сближение с Россией, игнорируя тот факт, что там присутствовала российская армия. Это нужно агрессору для того, чтобы деморализовать население и заставить искать врага внутри страны, когда он существует за ее пределами.

Просьба о введении войск

Позже Россия непременно получит просьбу о введении войск от пророссийского меньшинства. И, конечно же, не откажет. Хотя обычно представители российского войска уже находятся на месте. Этот этап – момент, когда начинается "реальная защита". Далее агрессор либо получает отпор и отходит, но только для того, чтобы через несколько лет вернуться и учесть ошибки прошлого, либо упорно продолжает "защищать".

Так было во время войны в Афганистане, Молдове, Грузии, во время гибридной и полномасштабной войны в Украине. Сначала Россия создает угрозу, а потом якобы по просьбе уже упомянутого "меньшинства", которое живет по советским ценностям, предоставляет "защиту" от нее, то есть вводит свои войска. Этот нарратив четко можно проследить почти во всех войнах России. Она всегда действует якобы по просьбе того меньшинства, которое годами поддерживала или полностью сформировала.

Отражение

После этого Россия начинает будто перекладывать все свои действия на своего оппонента. Стоит заметить, что эта тактика использовалась и совершенствовалась в течение лет, так что в этом России действительно нет равных, ведь она умеет убеждать в том, что черное – это на самом деле белое, всех, кто готов ее слушать.

Россия бьет по гражданской инфраструктуре Украины, но настаивает, что это делает именно наше государство. Например, Россия начинает говорить, что в Украине запрещают разговаривать на русском, хотя именно украинский язык агрессор все время пытался уничтожить. Россия говорит о "нацистах" в Украине, хотя сама пользуется их методами. Россия заявляет об "авторитарном киевском режиме", хотя именно там арестовывают за протест с пустым плакатом. Государство-агрессор заявляет о том, что действующая власть якобы совершает геноцид своего народа, но именно она приходит и открывает огонь по гражданским.

Самая большая ошибка России

Этот перечень можно продолжать очень долго, ведь буквально все свои методы Россия так или иначе приписывала Украине и другим государствам, с которыми вела вооруженное противостояние.

России это нужно для того, чтобы создать параллельную реальность, где она вынуждена "отвечать" на такие действия и "защищать" тех, кого она поддерживает, или саму себя. На самом деле таким образом государство-агрессор пытается оправдаться и обосновать свою агрессию. Благодаря тому, что рупор пропаганды очень громкий, его слышат по всему миру. И российская тактика отражения едва ли не лучше всего работает на западную аудиторию.

Ярким примером того, что это сработало, может служить расследование авторитетного западного издания о том, что ракета, которая упала на рынке в Константиновке Донецкой области на самом деле украинская. Здесь можно проследить последовательность, то есть все предыдущие шаги вели к этому, а именно к отзеркаливанию грехов России на Украину, Грузию, Молдову или любую другую страну, против которой Россия когда-то воевала, и перекладывание части вины на жертву агрессии. Только тогда, когда отзеркаливание работает, Россия может быть "миротворцем".

Россия развязывала войны на протяжении всех этапов своего становления, ведь склонна для консолидации собственного общества искать внешнего врага и готова отстаивать свои интересы за счет человеческих жизней, ведь фактически эти войны ничего больше ей не стоили. Совокупные потери России в полномасштабной войне против Украины давно пересекли отметку 600 тысяч, однако этого недостаточно, чтобы агрессор отказался от своей идеологической цели и вывел войска на границы 1991 года.

"Нельзя договариваться с тигром, когда ваша голова у него в пасти" – это цитата Уинстона Черчилля о нацистской Германии. С Россией тоже нельзя договариваться, пока она диктует свои условия на поле боя и на политической арене. Она должна получить отпор. Мир должен дать ей понять, что война в Украине – это самая большая ошибка, которую она допустила за последние 30 лет, ведь на все предыдущие мир не реагировал достаточно. О причинах этого можно говорить долго, но результат должен быть один – Россия должна проиграть и навсегда потерять статус "миротворца", ведь никогда им на самом деле не была, а только прикрывалась этим образом для того, чтобы постоянно воевать против государств, которые никогда не представляли для нее угрозы.