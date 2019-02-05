Какие будут тарифы на коммуналку: что предлагают кандидаты в президенты

24 канал проанализировал реалистичность обещаний ТОП-10 претендентов на пост главы государства. На всех выборах политики поднимают тему коммунальных тарифов.

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Как кандидаты в президенты предлагают бороться с высокими тарифами – далее в материале 24 канала.

Треть украинцев не вытягивает коммуналку

Украинцы, которые считают, что страна движется в неправильном направлении, считают основными проблемами войну (70%), рост цен (50%) и резкий рост коммунальных тарифов (39%). Таковы результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы имени Кучерива. Самые негативные изменения, по мнению наших сограждан, произошли в уровне цен и тарифов – здесь ухудшение почувствовали 85% населения.



Трети населения нечем оплатить коммуналку

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С 2014 года коммунальные тарифы растут регулярно. Власть это объясняет требованиями МВФ, проведением реформ и формированием рынка газа. С 1 ноября 2018 года цена на газ для населения в Украине выросла на 23,5%. Из-за чего с 1 января 2019 года выросли тарифы на тепло для населения на 10-24%. С 1 мая 2019 года тарифы на газ вырастут еще на 15%. Для трети населения цены на коммуналку не подъемные – шесть миллионов домохозяйств получают субсидии. Для сравнения: в Европе льготы предоставляются 3-6% населения. То есть все остальные имеют соответствующий уровень доходов, чтобы безболезненно 15% из них тратить на коммуналку. В Украине же денег на коммуналку не хватает около 30% населения.

Уменьшить тарифы, ликвидировать коррупцию, увеличить добычу собственного газа

Тема уменьшения тарифов для украинских политиков-популистов – любимая. Они активно спекулируют на настроениях особенно малоимущих украинцев. В результате выигрывают выборы, однако тарифы продолжают расти, а зарплаты – нет.

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На нынешних выборах каждый из кандидатов в президенты предложил свой рецепт. Хотя во многих он сводится к уменьшению или отмене высоких тарифов. И только некоторые претенденты на пост главы государства предлагают конкретные механизмы.

Юлия Тимошенко, партия ВО "Батькивщина"

Что обещает: Юлия Тимошенко обещает в первый месяц работы нового президента снизить цены на газ в 2 раза, а это означает снижение тарифов на тепло и горячую воду. Кроме того, лидер "Батькивщины" обещает направить газ, добытый в Украине, исключительно на нужды населения. Построить LNG-терминалы для импорта сжиженного газа нерусского происхождения, что приведет к уменьшению стоимости газа для промышленности.

Как отмечает политический эксперт Андрей Вигиринський, тарифы на газ можно уменьшить. В то же время, эксперт считает, что построение LNG-терминалов для нужд промышленности – правильно с точки зрения диверсификации поставок газа. Но с точки зрения экономической целесообразности сейчас это не актуально. Сейчас важно нарастить добычу газа госкомпанией "Укргаздобыча".



Юлия Тимошенко обещает снизить тарифы вдвое сразу после победы

Но надо отметить, что обещать снижение цен на газ вдвое в первый месяц работы президента – популизм. Тарифы на газ поднимает правительство, он же может это отменить. Но очень сомнительно, что Гройсман, который еще будет руководить правительством на момент избрания нового президента, сделает такой шаг навстречу Юлии Тимошенко. Ей удастся это сделать при условии, что ее партия выиграет парламентские выборы и сформирует новый Кабмин.

Собственно, нынешними высокими тарифами на газ украинцы обязаны Юлии Тимошенко, которая в 2009 году подписала скандальные газовые соглашения с Путиным.

Петр Порошенко

Что обещает: Петр Порошенко позиционирует себя европейским политиком, поэтому тарифы должны быть рыночными. И повышение тарифов на газ считает условием макроэкономической стабильности – получение транша МВФ для развития экономики. Президент убежден, что нельзя обойтись без повышения тарифов.

По словам Вигиринського, во-первых, рыночное ценообразование тарифов на газ, которое вводят Порошенко и правительство, можно было отложить. Во-вторых, эксперт напоминает: спрос в Украине ежегодно составляет 40 миллиардом кубометров, а предложение – только 20 миллиардов. Эту разницу мы замещаем импортом газа. Цена на импортный газ в 2018 году составила около 300 долларов за тысячу кубометров. То есть с позиций Порошенко тариф для бытовых потребителей снижен быть не может.



Петр Порошенко за европейские тарифы, но при украинских зарплатах

Но здесь есть одно большое но. По словам Вигиринського, "Укргаздобыча", добывающая газ для населения, актуализирует законсервированеые 20-30 лет назад месторождения, которые считались истощенными. Это приводит к большим затратам, в результате чего стоимость газа составляет те же 300 долларов или даже больше. А газовые лицензии на такие месторождения, как сланцевые залежи в Юзовском месторождении, в Полтавской и Харьковской областях, получают частные компании.

Юзовское месторождение – лицензию получила оффшорная компания "Юзгаз БиВи", которую связывают с близким к Порошенко нардепом Кононенко. Перспективные месторождения в Полтавской и Харьковской областях получает компания российского олигарха Фуксы. Кому они будут продавать газ? Конечно, предпринимателям по высоким ценам. Возможно принудительное отчуждение имущества в общественных интересах. Общественный интерес граждан выше, чем одного инвестора?

– отмечает Андрей Вигиринський.

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И здесь, замечает специалист, начинается история: олигархи-коррупция-деолигархизация, которая напрямую коррелируется с Порошенко. Можно говорить сколько угодно о рыночных механизмах, но все зависит от цели. Если ты хочешь, чтобы население получило газ дешевле, это можно сделать. Если ты понимаешь, что ты этого хочешь, но делаешь все наоборот – то это другое дело.

Владимир Зеленский, партия "Слуга народа"

Что обещает: Владимир Зеленский считает, что Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок.



Владимир Зеленский обещает даже экспортировать энергоресурсы

Как отметил в интервью украинскому изданию директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, экспорт собственных энергоресурсов в Европу – обещание без плана выполнения. Сейчас Украина закупает 12 миллиардов кубометров газа в год, а также нефтепродукты, потому что собственной нефти недостаточно. За счет чего планируется покрыть этот дефицит – по программе непонятно.

Анатолий Гриценко, "Гражданская позиция"

Что обещает: Анатолий Гриценко обещает прозрачное ценообразование тарифов, снизить их до уровня, соответствующего реальным затратам производителей и доходам населения. Для этого политик планирует искоренить коррупцию и олигархические монополии. Также Гриценко обещает избавиться от зависимости от импортного газа путем политики энергосбережения и энергоэффективности, опоры на собственные, в том числе возобновляемые ресурсы.



Анатолий Гриценко обещает избавиться от олигархов и зависимости от импорта газа

Во-первых, чтобы тарифы снизить до уровня реальных затрат и доходов, нужен экономический рост и определенный комплекс действий. Во-вторых, все зависит от того, какой будет новосформированная коалиция и правительство соответственно. Есть сомнения, что Гриценко удастся сформировать такой Кабмин.

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Что обещает: Юрий Бойко обещает остановить "тарифный геноцид", установив справедливые тарифы, которые вернут людям возможность жить в цивилизованных условиях. Газ собственной добычи пойдет на нужды народа, а не для спекуляций. Сделать доступными субсидии для тех, кто в этом нуждается.



Юрий Бойко обещает остановить "тарифный геноцид", который начал его компаньон Фирташ

"Тарифный геноцид" начал экс-президент-беглец Янукович и правительство Азарова, в котором и работал министром топлива и энергетики Юрий Бойко. И именно благодаря близкому к Бойко олигарху Фирташу была создана компания-прокладка "РосУкрЭнерго", которая стала закупать российский газ по завышенным ценам.

Олег Ляшко, Радикальная партия

Что обещает: Олег Ляшко обещает увеличить добычу собственного газа, отказаться от импортного, положить конец коррупции "Нафтогаза", что позволит снизить цену на газ минимум вдвое. За коммуналку украинцы будут платить не более 15% своих доходов, а не 60-80%, как сейчас. Всех "согреть" справедливыми тарифами на коммуналку, дать субсидии и бесплатно установить счетчики.



Олег Ляшко снизит тарифы и всех "согреет"

Размах у Олега Ляшко немалый. Если учесть еще тот момент, что выполнение этих обещаний – в компетенции правительства.

Александр Вилкул, "Опоблок – Партия мира и развития"

Что обещает: Александр Вилкул обещает сделать расходы на коммунальные услуги – не более 15% семейного дохода.



У Вилкула все просто: расходы на коммуналку сделать на уровне 15% доходов

Каким путем – не понятно. Похоже, что Вилкул, который на выборах больше играет на теме мира (капитуляции – "24"), не слишком углубляется в вопрос тарифов.

Андрей Садовый, "Объединение "Самопомич"

Что обещает: Андрей Садовый разработал целую программу по тарифам. Лидер "Самопомочи" считает, что тарифы и коррупция – это взаимосвязанные вещи. Поэтому, чтобы цены на энергетические ресурсы были честными и прозрачными, государство должно вернуть контроль за природными ресурсами и критической инфраструктурой – газоснабжением, электроснабжением, теплом и доступом к горюче-смазочным материалам.



Андрей Садовый целый комплекс мероприятий

По его убеждению, себестоимость собственного газа сегодня – около 100 долларов, тогда как мы покупаем за 380 долларов. На этой разнице большинство олигархов именно так заработали себе капиталы. В 1970-х годах Украина добывала 68 миллиардов кубических метров газа. С момента обретения независимости добычи опустилось до 20-21 миллиарда кубов, хотя реальная потребность государства – где 31 миллиард.

Андрей Садовый предлагает:

Запретить доступ к пользованию недрами, в собственности или управления критической инфраструктурой гражданам и юридическим лицам России и связанным с ними лицам, а также юридическим лицам, зарегистрированным в оффшорах.

Ввести антимонопольные правила, ограничить вертикальные монополии.

Гарантировать независимость регулятора, который предоставляет доступ к пользованию недрами, в собственности или управления критической инфраструктурой.

Создать энергетическую биржу для конкурентной продажи энергетических ресурсов (угля, газа) и электроэнергии.

Обновить тепловые сети через механизмы финансирования проектов по энергоэффективности.

Максимальное внедрение энергосбережения. Вложив в дом на 78 квартир 2,5 миллиона гривен, мы можем сократить потребление газа на 30-40%.

При наличии политической воли план реалистичен. Хотя требует сплоченной командной работы профессионалов.

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода"

Что обещает: Руслан Кошулинский обещает вернуть в коммунальную или государственную собственности предприятия-монополисты электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и тому подобное. Разрушить коррупционные схемы в энергетической отрасли. Провести полную инвентаризацию добычи и производства всех энергоносителей. Установить реальных владельцев предприятий отрасли, наличие и законность полученных лицензий. Принять государственную программу энергетической независимости Украины по принципу: уменьшение потребления, увеличение добычи, диверсификация источников (не более 30% от одной страны-поставщика). Поощрять потребителей к переходу на энергосберегающие технологии.



Руслан Кошулинский обещает вернуть государству энергокомпании

Андрей Вигиринський напоминает: облгазы осуществляют оперативное управление газораспределительными сетями, которые им не принадлежат. Они государственные. Поэтому возвращать в государственное управление ничего. Что касается облэнерго, то они продают ресурсы по тарифам, установленным регулятором. И от смены собственника цены не изменятся. Действительно некоторые облэнерго зарегистрированы в оффшорах. Если есть общественная необходимость эту собственность убрать, то сделать можно через суд.

Валентин Наливайченко, партия "Справедливость"

Что обещает: Валентин Наливайченко обещает снизить тарифы путем ликвидации коррупционной составляющей. Открыть и забрать скважины с месторождения у олигархов и вернуть в государственные компании. Самое главное – увеличить добычу собственного газа, нефти, полезных ископаемых.



Валентин Наливайченко обещает забрать предприятия у олигархов

Наливайченко повторяет многих своих коллег в отношении коррупции в сфере тарифов. Правда, неясно, что он понимает под понятиями "забрать и вернуть"? Звучит в духе коммунистических лозунгов. Нужен четкий законодательный демократический механизм.

Как отмечает Андрей Вигиринський, к сожалению, перспективные месторождения газа делятся между частными структурами, которые не обязаны продавать газ населению. А государственная компания "Укргаздобыча" новых залежей не получает, добыча не увеличивает, соответственно и продавать населению нечего. Плюс нужен четкий учет газа. На нужды населения выделяется 20 миллиардов кубометров, но неизвестно, по факту это так? Сплошная филькина грамота по балансам. При этом население сократилось, следовательно, и потребления. То же касается тепла.

Возможность снизить тарифы, в частности, на газ, есть. Если "Укргаздобыча" получит профицит в добыче газа благодаря разработке новых месторождений. Тогда временно, пока доходы населения не вырастут до соответствующего уровня, тарифы надо снизить,

– отмечает Вигиринський.