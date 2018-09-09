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Какие мощности имеет Украина для защиты Азовского моря: мнение военного

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Может ли фрегат "Гетман Сагайдачный" защитить Азовское море?
Может ли фрегат "Гетман Сагайдачный" защитить Азовское море? / 5 канал

В Украине, кроме "Гетмана Сагайдачного", именно боевых кораблей нет. Поэтому в Азовское море для защиты особо нечего направлять.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Олег Жданов.

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По словам эксперта, есть также пара артиллерийских катеров типа "Гюрза", но они класса "река-море" и при волне в два балла не смогут отойти от пирса. Кроме того, подчеркивает Жданов, у украинских военных кораблей фактически нет шансов зайти в Азовское море.

РФ осуществляет охрану боевыми кораблями Крымского моста. Поэтому Россия не пропустит наши военные корабли в Азовское море. А "Гетман Сагайдачный" и весь боевой флот – около десяти кораблей – базируются в Одессе. И "Сагайдачный" – сторожевой корабль пограничных войск. Его называют плавучим танком. "Сагайдачный" универсальный – бронированный, на нем есть все виды вооружений, включая глубинные бомбы. Но его задача – гонять нарушителей вдоль морской границы,
– подчеркивает Олег Жданов.

Эксперт также добавляет: нет смысла посылать в Азовское море большой десантный корабль, поскольку он может сесть на мель. Даже Россия не держит в Азовском море военных кораблей из-за сложной навигации и малых глубин.

При этом военный считает, что Азовский кризис в определенной степени носит искусственный характер, и усилением военного присутствия проблему не решить. Во-первых, говорит Жданов, потеря прибылей портами в Мариуполе и Бердянске связана со строительством Крымского моста, что ограничило размер и тонажности судов.

Во-вторых, за время Азовского кризиса Россия задержала около 150 судов. Впрочем, судовладельцы не жалуются. Нет исков против действий России. Хотя из-за задержки они терпят большие убытки.

Что мы хотим решать в Азовском море? Согласно соглашению между Украиной и Россией, Азовское море считается внутренним. Только при условии его расторжения в действие вступает международное морское право, появляются нейтральные воды и двенадцать морских миль – государственная граница. Если в нейтральных водах Россия кого-то задерживает, то это нарушение. А если пересекает дванадцятимильную зону, то вторгается в наши территориальные воды. А пока действует договор, то никаких претензий,
– считает Олег Жданов.

Напомним, 6 сентября на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о намерениях Украины признать Азовское море обычным территориальным морем и провести по нему границу с Россией.

Как известно, с весны 2018 года Россия без объяснений задержала около 150 судов, которые идут из или в порты в Мариуполе и Бердянске. Госдепартамент США раскритиковал действия России в отношении украинских судов в Азовском море и Керченском проливе. Также в Госдепе обвинили Кремль в нарушении международного права.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Крымский мост
Источник: 24 Канал
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