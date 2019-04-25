Какие планы у команды Зеленского относительно налоговой политики

Команда победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского планирует реформировать систему налогообложения и продвигать законопроект о налоге на выведенный капитал. При этом схемы с физлицами-предпринимателями не тронут. Исключение – юрлица в третьей группе в случае вступления в силу закона о налоге на выведенный капитал.

Об этом рассказал Даниил Гетманцев, который в команде Зеленского отвечает за правовое регулирование экономики и публичные финансы, в том числе налогообложения, сообщает "НВ Бизнес".

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Главные налоговые направления, на которых сфокусируется команда Зеленского:

изменение налоговой политики – фискальный уклон, планы сбора налогов будут отменены; диджитализация налоговых процедур; все налоговые процедуры должны быть переведены в электронную форму; реформа налогообложения доходов, в том числе налоговая амнистия; реформа фискальных органов; обеспечение информатизации и налоговая прозрачность; обеспечение международного сотрудничества в сфере налогообложения.

Для воплощения в жизнь этих направлений на первом этапе новая администрация сфокусируется на законопроектной работе, в частности:

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