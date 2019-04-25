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      Какие планы у команды Зеленского относительно налоговой политики

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      Что хочет команда Зеленского изменить в налоговой политике Украины
      Что хочет команда Зеленского изменить в налоговой политике Украины / Коллаж 24 канал

      Команда победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского планирует реформировать систему налогообложения и продвигать законопроект о налоге на выведенный капитал. При этом схемы с физлицами-предпринимателями не тронут. Исключение – юрлица в третьей группе в случае вступления в силу закона о налоге на выведенный капитал.

      Об этом рассказал Даниил Гетманцев, который в команде Зеленского отвечает за правовое регулирование экономики и публичные финансы, в том числе налогообложения, сообщает "НВ Бизнес".

      Читайте также: Что обещает команда Зеленского сделать в оборонном секторе Украины

      Главные налоговые направления, на которых сфокусируется команда Зеленского:

      1. изменение налоговой политики – фискальный уклон, планы сбора налогов будут отменены;
      2. диджитализация налоговых процедур;
      3. все налоговые процедуры должны быть переведены в электронную форму;
      4. реформа налогообложения доходов, в том числе налоговая амнистия;
      5. реформа фискальных органов;
      6. обеспечение информатизации и налоговая прозрачность;
      7. обеспечение международного сотрудничества в сфере налогообложения.

      Для воплощения в жизнь этих направлений на первом этапе новая администрация сфокусируется на законопроектной работе, в частности:

      Читайте также: Налог на капитал вместо налога на прибыль: что хотят изменить и зачем

      • продвижение закона о налоге на выведенный капитал;
      • разработка закона о налоговой амнистии капиталов;
      • законопроект о Службе финансовых расследований;
      • законопроект об имплементации в законодательство Украины плана BEPS;
      • законопроект о реформе ответственности за налоговые правонарушения (в томчисле декриминализация статьи 205 Уголовного кодекса);
      • законопроект о внесении изменений в законы Украины в связи с ратификацией FATCA и соглашений о международном обмене налоговой информацией;
      • законопроект о налоговой прозрачности.
       

       

      КАКИЕ ЕЩЕ ПЛАНЫ ЕСТЬ У КОМАНДЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО:​
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      Теги: Новости Украины Финансы Реформы Налоги Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский
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