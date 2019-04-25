Какие планы у команды Зеленского относительно налоговой политики
Команда победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского планирует реформировать систему налогообложения и продвигать законопроект о налоге на выведенный капитал. При этом схемы с физлицами-предпринимателями не тронут. Исключение – юрлица в третьей группе в случае вступления в силу закона о налоге на выведенный капитал.
Об этом рассказал Даниил Гетманцев, который в команде Зеленского отвечает за правовое регулирование экономики и публичные финансы, в том числе налогообложения, сообщает "НВ Бизнес".
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Главные налоговые направления, на которых сфокусируется команда Зеленского:
- изменение налоговой политики – фискальный уклон, планы сбора налогов будут отменены;
- диджитализация налоговых процедур;
- все налоговые процедуры должны быть переведены в электронную форму;
- реформа налогообложения доходов, в том числе налоговая амнистия;
- реформа фискальных органов;
- обеспечение информатизации и налоговая прозрачность;
- обеспечение международного сотрудничества в сфере налогообложения.
Для воплощения в жизнь этих направлений на первом этапе новая администрация сфокусируется на законопроектной работе, в частности:
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- продвижение закона о налоге на выведенный капитал;
- разработка закона о налоговой амнистии капиталов;
- законопроект о Службе финансовых расследований;
- законопроект об имплементации в законодательство Украины плана BEPS;
- законопроект о реформе ответственности за налоговые правонарушения (в томчисле декриминализация статьи 205 Уголовного кодекса);
- законопроект о внесении изменений в законы Украины в связи с ратификацией FATCA и соглашений о международном обмене налоговой информацией;
- законопроект о налоговой прозрачности.