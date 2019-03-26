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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Тимошенко с хот-догом и поросята Порошенко: "фотожабы" на кандидатов рассмешили сеть

      66 Читати новину українською

      Уже вскоре в Украине состоятся президентские выборы, а именно 31 марта. Опрос трех социологических служб говорят, что Зеленский – первый, Тимошенко – вторая, Порошенко – третий, а Гриценко – четертий. А четверть украинцев еще думает, кому отдать свой голос.

      Кандидаты готовятся ко "дню тишины" – это суббота накануне голосования. Законом в этот день любая агитация запрещена. Но будто это когда-то кого-то останавливало.

      Читайте также: Игры не по правилам: кто из кандидатов нарушает правила политической агитации

      Таинственные билборды действующего гаранта появились на улицах. Порошенко намекает, чтобы избиратели "подумали". Чтобы никто не перепутал, о ком думать в день выборов – такой же подписью обновил и свое фото в Facebook.

      порошенко
      Петр Порошенко 

      Лицо Владимира Зеленского не будет сходить с эфира весь день тишины на канале "1+1". Дважды покажут "Вечерний квартал" и еще и фильм о Рональде Рейгане, где легендарный президент-актер США будет говорить голосом украинского актера-кандидата. На канале упорно называют Зеленского просто актером, хотя он уже три месяца как непросто кандидат.

      Телешоу с кандидатами в президенты

      Кому-то от кандидатских выходок хочется биться головой об стену. А кого-то они вдохновляют на творчество. В издании "Слово и дело" фантазируют, какие шоу могли бы вести кандидаты. Долго думать не пришлось – Тимошенко с хот-догами из заправки может принимать участие в "Адской кухне", Порошенко с игрушечными поросятами будет рассказывать сказки в программе "Спокойной ночи, малыши!", а Насиров в одеяле вписывается в шоу "Я стесняюсь своего тела".

      Смотрите креативную подборку, какие шоу могли бы вести кандидаты в президенты:

      Суетливые будни кандидатов

      Петр Порошенко

      У Петра Порошенко сейчас очень насыщенные дни – то он на Буковине, то на конферансье в Киеве, то рассказывает студентам Университета биоресурсов о своих достижениях.

      петро порошенко
      Петр Порошенко во время выступа на Буковине

      Юлия Тимошенко

      Юлия Тимошенко тоже в полях. Удивляется на выходе из Львовского аэропорта, но не цветам, а олимпийцам, которые решили ее встретить. Затем вместе с неизменным компаньоном – певцом Александром Пономаревым – пела в Голосеевском парке в Киеве.

       

      Анатолий Гриценко

      Анатолий Гриценко в выходные снова маршировал на Западе Украины. На этот раз выступал во Львове, где мэром является Андрей Садовый. И на одной с ним сцене назвал его своим самым желанным претендентом на кресло премьер-министра.

      гриценко
      Анатолий Гриценко во Львове 

      Потом в Киеве встретился и с послами. И решил позволить украинцам владеть оружием. Подписал официально меморандум об этом с Ассоциацией владельцев оружия. За это получил много комплиментов от мужчин страны.

      Владимир Зеленский

      Владимиру Зеленскому некуда дальше отмалчиваться. На днях он давал несколько интервью. В уютной почти романтической атмосфере вместе с женой поговорил с каналом ICTV. А потом 15 минут говорил на русском в студии "ТСН.Неделя."

      зеленський
      Долгожданное интервью с Зеленским

      А вот на запланированный прямой эфир с журналистами в последний момент Зеленский не пришел. А потом вообще сбежал на гастроли на Восток.

      Олег Ляшко

      Олег Ляшко засевает Волынь. Мешает играть детям в футбол, собирается есть торф, которого там много, и поет дуэтом с заслуженными певцами.

       

      К счастью или к сожалению – этот карнавал креатива закончится уже через несколько дней. Поэтому наслаждайтесь, а не раздражайтесь им.президентські вибори
      Президентские выборы-2019

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Курьезные новости Курьезы на выборах Анатолий Гриценко Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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