Тимошенко с хот-догом и поросята Порошенко: "фотожабы" на кандидатов рассмешили сеть

Уже вскоре в Украине состоятся президентские выборы, а именно 31 марта. Опрос трех социологических служб говорят, что Зеленский – первый, Тимошенко – вторая, Порошенко – третий, а Гриценко – четертий. А четверть украинцев еще думает, кому отдать свой голос.

Кандидаты готовятся ко "дню тишины" – это суббота накануне голосования. Законом в этот день любая агитация запрещена. Но будто это когда-то кого-то останавливало.

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Таинственные билборды действующего гаранта появились на улицах. Порошенко намекает, чтобы избиратели "подумали". Чтобы никто не перепутал, о ком думать в день выборов – такой же подписью обновил и свое фото в Facebook.



Петр Порошенко

Лицо Владимира Зеленского не будет сходить с эфира весь день тишины на канале "1+1". Дважды покажут "Вечерний квартал" и еще и фильм о Рональде Рейгане, где легендарный президент-актер США будет говорить голосом украинского актера-кандидата. На канале упорно называют Зеленского просто актером, хотя он уже три месяца как непросто кандидат.

Телешоу с кандидатами в президенты

Кому-то от кандидатских выходок хочется биться головой об стену. А кого-то они вдохновляют на творчество. В издании "Слово и дело" фантазируют, какие шоу могли бы вести кандидаты. Долго думать не пришлось – Тимошенко с хот-догами из заправки может принимать участие в "Адской кухне", Порошенко с игрушечными поросятами будет рассказывать сказки в программе "Спокойной ночи, малыши!", а Насиров в одеяле вписывается в шоу "Я стесняюсь своего тела".

Смотрите креативную подборку, какие шоу могли бы вести кандидаты в президенты:

Суетливые будни кандидатов

Петр Порошенко

У Петра Порошенко сейчас очень насыщенные дни – то он на Буковине, то на конферансье в Киеве, то рассказывает студентам Университета биоресурсов о своих достижениях.



Петр Порошенко во время выступа на Буковине

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко тоже в полях. Удивляется на выходе из Львовского аэропорта, но не цветам, а олимпийцам, которые решили ее встретить. Затем вместе с неизменным компаньоном – певцом Александром Пономаревым – пела в Голосеевском парке в Киеве.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко в выходные снова маршировал на Западе Украины. На этот раз выступал во Львове, где мэром является Андрей Садовый. И на одной с ним сцене назвал его своим самым желанным претендентом на кресло премьер-министра.



Анатолий Гриценко во Львове

Потом в Киеве встретился и с послами. И решил позволить украинцам владеть оружием. Подписал официально меморандум об этом с Ассоциацией владельцев оружия. За это получил много комплиментов от мужчин страны.

Владимир Зеленский

Владимиру Зеленскому некуда дальше отмалчиваться. На днях он давал несколько интервью. В уютной почти романтической атмосфере вместе с женой поговорил с каналом ICTV. А потом 15 минут говорил на русском в студии "ТСН.Неделя."



Долгожданное интервью с Зеленским

А вот на запланированный прямой эфир с журналистами в последний момент Зеленский не пришел. А потом вообще сбежал на гастроли на Восток.

Олег Ляшко

Олег Ляшко засевает Волынь. Мешает играть детям в футбол, собирается есть торф, которого там много, и поет дуэтом с заслуженными певцами.

К счастью или к сожалению – этот карнавал креатива закончится уже через несколько дней. Поэтому наслаждайтесь, а не раздражайтесь им.

Президентские выборы-2019