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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Які популярні телешоу могли б вести кандидати в президенти: кумедні фото

      98 Читать новость на русском

      Вже незабаром в Україні відбудуться президентські вибори, а саме 31 березня. Опитування трьох соціологічний служб кажуть, що Зеленський – перший, Тимошенко – друга, Порошенко – третій, а Гриценко – четвертий. А чверть українців ще думає, кому віддати свій голос.

      Кандидати готуються до "дня тиші" – це субота напередодні голосування. Законом у цей день будь-яка агітація заборонена. Та ніби це колись когось зупиняло.

      Читайте також: Ігри не за правилами: хто з кандидатів порушує правила політичної агітації

      Таємничі білборди чинного гаранта з'явилися на вулицях. Порошенко натякає, щоб виборці "подумали". Аби ніхто не переплутав, про кого думати в день виборів – таким самим написом оновив і своє фото у Facebook.

      порошенко
      Петро Порошенко 

      Обличчя Володимира Зеленського не сходитиме з ефіру весь день тиші на каналі "1+1". Двічі покажуть "Вечірній квартал" та ще й фільм про Рональда Рейгана, де легендарний президент-актор США говоритиме голосом українського актора-кандидата. На каналі вперто називають Зеленського просто актором, хоча він уже три місяці як непросто кандидат.

      Телешоу з кандидатами в президенти

      Комусь від кандидатських витівок хочеться битися головою об стіну. А когось вони надихають на творчість. У виданні "Слово і діло" фантазують, які шоу могли б вести кандидати. Довго думати не довелося – Тимошенко із хот-догами зі заправки може брати участь у "Пекельній кухні", Порошенко з іграшковими поросятами розповідатиме казки у програмі "Спокойной ночи, малыши!", а Насіров у ковдрі вписується у шоу "Я соромлюся свого тіла".

      Дивіться креативну підбірку, які шоу могли б вести кандидати в президенти:

      Метушливі будні кандидатів

      Петро Порошенко 

      У Петра Порошенка нині дуже насичені дні – то він на Буковині, то на конферансьє у Києві, то розповідає студентам Університету біоресурсів про свої досягнення.

      петро порошенко
      Петро Порошенко під час виступу на Буковині

      Юлія Тимошенка

      Юлія Тимошенко теж у полях. Дивується на виході з Львівського аеропорту, але не квітам, а олімпійцям, які вирішили її зустріти. Потім разом з незмінним компаньйоном – співаком Олександром Пономарьовим – співала у Голосіївському парку в Києві. 

       

      Анатолій Гриценко

      Анатолій Гриценко у вихідні знову марширував на Заході України. Цього разу виступав у Львові, де мером є Андрій Садовий. І на одній з ним сцені назвав його своїм найбажанішим претендентом на крісло прем'єр-міністра.

      гриценко
      Анатолій Гриценко у Львові 

      Потім у Києві зустрівся і з послами. І вирішив дозволити українцям володіти зброєю. Підписав офіційно меморандум про це з Асоціацією власників зброї. І за це отримав багато компліментів від чоловіків країни.

      Володимир Зеленський

      Володимиру Зеленському немає куди далі відмовчуватись. Цими днями він надавав аж кілька інтерв'ю. В затишній майже романтичній атмосфері разом з дружиною поговорив з каналом ICTV. А потім 15 хвилин говорив російською в студії "ТСН.Тиждень".

      зеленський
      Довгоочікуване інтерв'ю зі Зеленським

      А от на запланований прямий ефір з журналістами в останню мить Зеленський не прийшов. А потім взагалі втік на гастролі на Схід.

      Олег Ляшко

      Олег Ляшко засіває Волинь. Заважає грати дітям у футбол, збирається їсти торф, якого там багато, і співає дуетом з заслуженими співаками.

       

      На щастя чи на жаль – цей карнавал креативу закінчиться вже за декілька днів. Тому насолоджуйтесь, а не дратуйтесь ним. 

      президентські вибори
      Президентські вибори-2019

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Курйози на виборах Курйозні новини Анатолій Гриценко Олег Ляшко Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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