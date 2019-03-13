Какие потери понес Мариупольский порт из-за Крымского моста

Украинские морские порты подверглись серьезному влиянию из-за строительства Россией Крымского моста. В частности, РФ давно блокирует и задерживает корабли, которые должны пройти в Азовское море через Керченский пролив. Поэтому Мариупольский торговый порт потерял 33% своего флота и до 140 тысяч тонн экспортной металлопродукции в месяц.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) отметили, что под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более.

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"В результате строительства Керченского моста Россия ограничила проход судов по высоте: отныне судна типа Panamax не могут проходить через канал. Параллельно с ограничениями движения судов, сейчас мелеет и заиливается дно. Из-за неудачной конструкции моста трудно спрогнозировать все, что происходит под водой", – отметил министр Вадим Черныш во время визита в Мариуполь.

Из-за этого оккупанты более осторожно и медленно организуют движение судов даже перед той частью моста, которая доступна для прохождения.

Несмотря на сильную блокаду РФ Керченского пролива, Мариупольский порт продолжает работать и остается одним из стратегически важных предприятий города. Максимальные его мощности позволяют осуществлять перевалку груза до 21 миллиона тонн в год. Однако, после российской агрессии на Донбассе мощности порта снизились почти втрое.

Для того, чтобы улучшить ситуацию в портах Мариуполя и Бердянска, обсуждается несколько возможностей. Одна из них – использование внутренних финансовых ресурсов, которые могли бы остаться в портах. Не менее важным финансовым ресурсом являются дополнительные средства ЕС,

– отметил министр.

Важное значение для улучшения работы порта имеет и квалифициция работников. Им нужно будет организовать переквалификацию, ведь может измениться характер грузов, и заработать зерновой терминал, строительство которого должны закончить в этом году.

Как РФ блокирует Керченский пролив и как это повлияло на порты Украины?

Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.



Порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В общем из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

Также в планах выделить дополнительные средства на финансирование инфраструктурных проектов, которые будут способствовать работе порта Мариуполя.

"Это обеспечит такую ​​логистическую схему, которая задействует несколько видов транспорта: железнодорожный, автомобильный и морской для того, чтобы регион имел и сырье для предприятий, и также отгружали готовую продукцию", – добавил Чернышов.