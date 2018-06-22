Какие проблемы с прозрачностью бизнеса скрывает семья Жебривского за рубежом

В городе Бад-Хомбург действует фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в фармацевтическую империю Жебривских. Эта фирма уже примерно десять лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, импортируемых из стран Азии и Южной Америки.

Об этом сообщает DW.

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Заработок этой фирмы составляет примерно три миллиона евро. Исполнительным директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского – Анна. Согласно законодательству Германии, до первого октября 2017 года руководство Vital Pharma GmbH должно было внести в Реестр прозрачности имена конечных бенефициаров, но до сих пор этого не сделано. За это компании грозит штраф до 100 тысяч евро.

Также известно, что возглавляемая дочерью Жебривского компания принадлежит холдингу из Нидерландов – FARMAK GROUP N. V. Конечная бенефициарная владелица – Филя Жебривская, сестра Павла Жебривского. Нидерландская фирма, соответственно, принадлежит компании из Люксембурга, и принадлежит фирме из Кипра. Контрольный пакет акций компании принадлежит Фили Жебривской. Второй по величине пакет акций, примерно 10% принадлежит Павлу Жебривскому. Жебривский имеет значительное неформальное влияние на группу компаний "Фармак", в частности в 2017 году он получил один миллион гривен "материальной помощи".

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Иностранными компаниями группы "Фармак" руководит не только дочка Жебривского, но и его 24 летний сын – Ян Жебривский. Годовой оборот австрийской компании – от 7 до 10 миллионов евро в год. Количество сотрудников, согласно данным реестра, – ноль. Роль сына – только ставить подпись на платежках по поручению родных.



Павел Жебривский

Кроме того, Павел Жебривский владеет частным предприятием "Ян", которое торгует медикаментами. В апреле 2017 года эту компанию возглавил Любомир Шведюк, муж Анны. Сейчас, так и не удалось получить от дочери Павла Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах возглавляемой ею немецкой компании в Реестр прозрачности.

В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке. Но, внесение этих данных не позволяет отмывать деньги. Особенно в случаях, когда, бенефициарами могут быть так называемые РЭР – politically exposed persons, политики или высокопоставленные чиновники других стран. На эту категорию инвесторов обращается особое внимание контролирующих органов.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко назначил аудитором Национального Антикоррупционного бюро Павла Жебривского.