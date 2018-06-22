20:01
22 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
28°C 14°C
  • субота
    14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, сьогодні
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Які проблеми з прозорістю бізнесу приховує родина Жебрівського за кордоном

236 Читать новость на русском
Павло Жебрівський
Павло Жебрівський / korupciya.com

У місті Бад-Гомбург діє фірма Vital Pharma GmbH, яка входить до фармацевтичної імперії Жебрівських. Ця фірма вже приблизно десять років торгує на німецькому ринку сировиною для виробництва медичних препаратів, які імпортуються з країн Азії і Південної Америки.

Про це повідомляє DW.

Читайте також: Правозахисники вказали на суттєве порушення у призначені Жебрівського

Заробіток цієї фірми складає приблизно три мільйони євро. Виконавчим директором Vital Pharma GmbH є донька Павла Жебрівського Ганна. Відповідно до законодавства Німеччини, до першого жовтня 2017 року керівництво Vital Pharma GmbH мало внести до Реєстру прозорості імена кінцевих бенефіціарів, але досі цього не зроблено. За це компанії загрожує штраф до 100 тисяч євро.

Також відомо, що очолювана донькою Жебрівського компанія належить холдингу з Нідерландів FARMAK GROUP N.V. Кінцева бенефіціарна власниця – Філя Жебрівська, сестра Павла Жебрівського. Нідерландська фірма, відповідно, належить компанії з Люксембургу, та належить фірмі з Кіпру. Контрольний пакет акцій компанії належить Філі Жебрівській. Другий за величиною пакет акцій, приблизно 10% належить Павлу Жебрівському. Жебрівський має значний неформальний вплив на групу компаній "Фармак", зокрема у 2017 році він отримав один мільйон гривень "матеріальної допомоги".

Читайте також: Жебрівський розповів про своє звільнення та нову посаду

Іноземними компаніями групи "Фармак" керує не лише донька Жебрівського, а і його 24 річний син Ян Жебрівський. Річний обіг австрійської компанії від 7 до 10 мільйонів євро на рік. Кількість співробітників, згідно з даними реєстру,  нуль. Роль сина лише ставити підпис на платіжках за дорученням рідних.


Павло Жебрівський

Крім того, Павло Жебрівський володіє приватним підприємством "Ян", яке торгує медикаментами. У квітні 2017 року цю компанію очолив Любомир Шведюк, чоловік Ганни. Наразі, так і не вдалося отримати від доньки Павла Жебрівського пояснення, чому вона не внесла дані про кінцевих бенефіціарів очолюваної нею німецької компанії до Реєстру прозорості.

В офісі Vital Pharma GmbH повідомили, що вона у відрядженні. Але, внесення цих даних не дозволяє відмивати гроші. Особливо у випадках, коли, бенефіціарами можуть бути так звані РЕР politically exposed persons, політики або високопоставлені чиновники інших країн. На цю категорії інвесторів звертається особлива увага контролюючих органів.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного Антикорупційного бюро Павла Жебрівського.

Теги: Новини України Новини політики Павло Жебрівський Бізнес НАБУ Корупція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сьогодні, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 315
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сьогодні, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 836
Як зекономити на митті посуду
сьогодні, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
сьогодні, 16:03 Почему Тимошенко считает, что новый курс и новая прическа помогут ей победить
Сергій Фурса 572
22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
сьогодні, 15:00 22 июня 1941 года – могло ли тогда все сложиться иначе?
Ян Валетов 1397
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук