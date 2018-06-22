Які проблеми з прозорістю бізнесу приховує родина Жебрівського за кордоном

У місті Бад-Гомбург діє фірма Vital Pharma GmbH, яка входить до фармацевтичної імперії Жебрівських. Ця фірма вже приблизно десять років торгує на німецькому ринку сировиною для виробництва медичних препаратів, які імпортуються з країн Азії і Південної Америки.

Про це повідомляє DW.

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Заробіток цієї фірми складає приблизно три мільйони євро. Виконавчим директором Vital Pharma GmbH є донька Павла Жебрівського – Ганна. Відповідно до законодавства Німеччини, до першого жовтня 2017 року керівництво Vital Pharma GmbH мало внести до Реєстру прозорості імена кінцевих бенефіціарів, але досі цього не зроблено. За це компанії загрожує штраф до 100 тисяч євро.

Також відомо, що очолювана донькою Жебрівського компанія належить холдингу з Нідерландів – FARMAK GROUP N.V. Кінцева бенефіціарна власниця – Філя Жебрівська, сестра Павла Жебрівського. Нідерландська фірма, відповідно, належить компанії з Люксембургу, та належить фірмі з Кіпру. Контрольний пакет акцій компанії належить Філі Жебрівській. Другий за величиною пакет акцій, приблизно 10% належить Павлу Жебрівському. Жебрівський має значний неформальний вплив на групу компаній "Фармак", зокрема у 2017 році він отримав один мільйон гривень "матеріальної допомоги".

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Іноземними компаніями групи "Фармак" керує не лише донька Жебрівського, а і його 24 річний син – Ян Жебрівський. Річний обіг австрійської компанії – від 7 до 10 мільйонів євро на рік. Кількість співробітників, згідно з даними реєстру, – нуль. Роль сина – лише ставити підпис на платіжках за дорученням рідних.



Павло Жебрівський

Крім того, Павло Жебрівський володіє приватним підприємством "Ян", яке торгує медикаментами. У квітні 2017 року цю компанію очолив Любомир Шведюк, чоловік Ганни. Наразі, так і не вдалося отримати від доньки Павла Жебрівського пояснення, чому вона не внесла дані про кінцевих бенефіціарів очолюваної нею німецької компанії до Реєстру прозорості.

В офісі Vital Pharma GmbH повідомили, що вона у відрядженні. Але, внесення цих даних не дозволяє відмивати гроші. Особливо у випадках, коли, бенефіціарами можуть бути так звані РЕР – politically exposed persons, політики або високопоставлені чиновники інших країн. На цю категорії інвесторів звертається особлива увага контролюючих органів.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного Антикорупційного бюро Павла Жебрівського.