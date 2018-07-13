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Какие смартфоны чаще всего ремонтируют: опубликовали рейтинг

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Какие смартфоны чаще всего ремонтируют
Какие смартфоны чаще всего ремонтируют / technews.bg

Аналитики компании Blancco, занимающихся безопасностью данных, подготовили рейтинг, в котором собрали бренды смартфонов, которые чаще всего попадают с проблемами в сервисные центры.

Об этом сообщает litcome.com.

Так, первое место рейтинга занимают смартфоны от Samsung. В рейтинге они набрали 27,4% от всех жалоб пользователей. На втором месте оказались устройства от китайской компании Xiaomi, получив 14,2% жалоб. И тройку "лидеров" замыкает аппараты от Motorola с показателем 9,6%.

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Как утверждают аналитики, чаще всего пользователи устройств на Android жалуются на снижение производительности, проблемы с камерой, микрофоном и зарядки аккумулятора.

Смартфони на Android, що найчастіше ламаються

Смартфоны с Android, которые чаще всего ломаются

Что касается смартфонов, работающих на iOS, то наиболее проблемной оказалась модель iPhone 6 с показателем отказов в 22%. На втором месте модель iPhone 6s с 16%. А на третьем – iPhone 6s Plus.

Модели iPhone, которые чаще всего ломаются

Именно у  этих смартфонов были проблемы с внезапными отказами сенсора экрана и серыми полосами на дисплее. Пользователи смартфонов от Apple также часто жалуются на проблемы с Bluetooth, Wi-Fi и снижением производительности.

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Теги: iPhone Техно Смартфоны Xiaomi Motorola Samsung
Источник: 24 Канал
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