Какие великие провалы и достижения принесла Революция Достоинства

Пять лет назад украинцы вышли на главную площадь страны, чтобы показать, что народ больше не может и не будет терпеть коррупцию, узурпацию власти Виктором Януковичем и изменение геополитического курса с Европы на Россию. Тогда мы достигли полной смены власти, но не правил игры, и, к сожалению, желаемого прорыва Украина так и не сделала.

Сергей Лещенко: Янукович пригласил россиян наводить порядок, уже находясь в России, куда он был вынужден бежать. Это и провоцировало аннексию Крыма, а также дальнейшие военные действия на территории Украины.

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К сожалению, не все надежды украинцев были оправданы.

По мнению Евгении Моторевской, одно из основных наших достижений заключается в том, что Украина сделала большой шаг к прозрачности государственного сектора. В частности, впервые наших чиновников заставили заполнять электронное декларирование, в котором они были вынуждены показать свое состояние.

Также к победам последних пяти лет можно отнести децентрализацию власти, благодаря которой больше денег остается в небольших городах. Ну и то, чем больше всего гордится наш президент – безвизовый режим с Европейским союзом,

– сказала Моторевская.

Экономическая ситуация Украины на международном рынке

По мнению Лещенко, экономическая ситуация страны осталась неутешительной. За последний квартал экономика выросла всего на 2,8%, для сравнения в Польше произошел рост более чем на 7,3%, в Румынии – 7,8%. Из этого можно сделать вывод, что Украина, вырастая, условно еще больше отдаляется и от Польши, и от Румынии, потому что они растут быстрее.

С такими темпами роста Украина очень долго будет догонять те стандарты жизни, которые были до Революции Достоинства. И ответственность за провал этих экономических изменений лежит на действующей власти,

– сказал журналист.

Президент контролирует ключевые сферы бизнеса и медиа

По словам Лещенко, после Майдана Порошенко начал контролировать ключевые сферы бизнеса и медиа. Это касается украинской энергетики, где действует знаменитая схема "Роттердам+". Он отметил, что эта схема была способом обмануть граждан платить за электроэнергию, для производства которой якобы использовали уголь, что был закуплен в Нидерландах на бирже в Роттердаме.

На самом деле это уголь или с оккупированных территорий Украины, или из шахт самого Рината Ахметова. На этой схеме было заработано 35 миллиардов гривен, и эту астрономическую сумму положили себе в карманы Ахметов и люди, которые его поддерживали. Мог ли президент Порошенко не получить за это откат,

– подчеркнул Лещенко.

По его мнению, он не мог не получить определенную сумму за это, потому что такие схемы без благословения от первого лица не работают.

Петр Порошенко прячет свои активы

По его словам, канал "112 Украина" Порошенко пытался оформить на людей, которые связаны с группой "Континиум", которую некогда возглавлял покойный Игорь Еремеев. Им предлагали купить медиа, а потом бы с ними провели взаиморасчет.

Порошенко не может оформить на себя некоторое имущество, потому что легально будут возникать вопросы, как это от Януковича перешло в руки Порошенко. Поэтому оформляют на подставных лиц. Макеенко – это канал "Тонис", Карпачев – это угольно-обогатительные шахты, Ефимов – это бизнес-центр с вертолетной площадкой,

– отметил Лещенко.

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