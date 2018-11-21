Які великі провали та досягнення принесла Революція Гідності

П'ять років тому українці вийшли на головну площу країни аби показати, що народ більше не може і не буде терпіти корупцію, узурпацію влади Віктором Януковичем та зміну геополітичного курсу з Європи на Росію. Тоді ми досягли повної зміни влади, але не правил гри, і , на жаль, бажаного прориву Україна так і не зробила.

Сергій Лещенко: Янукович запросив росіян наводити лад, вже перебуваючи в Росії, куди він був змушений тікати. Це і провокувало анексію Криму, а також подальші військові дії на території України.

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На жаль, не всі сподівання українців були виправдані.

На думку Євгенії Моторевської, одне з основних наших досягнень полягає у тому, що Україна зробила великий крок до прозорості державного сектору. Зокрема, вперше наших чиновників змусили заповнювати електронне декларування, у якому вони були змушені показати свої статки.

Також до перемог останніх п'яти років можна віднести децентралізацію влади, завдяки якій більше грошей залишається у невеликих містах. Ну і те, чим найбільше пишеється наш президент – безвізовий режим з Європейським союзом,

– сказала Моторевська.

Єкономічна ситуація України на міжнародному ринку

На думку Лещенка, економічна ситуація країни залишилася невтішною. За останній квартал вона зросла лише на 2,8%, для порівняння у Польші відбулось зростання на понад 7,3%, у Румунії – 7,8%. З цього можна зробити висновок, що Україна, зростаючи, умовно ще більше віддаляється і від Польші, і від Румунії, тому що вони зростають швидше.

З такими темпами росту Україна дуже довго буде наздоганяти ті стандарти життя, які були до Революції Гідності. І відповідальність за провал цих економічних змін лежить на чинній владі,

– сказав журналіст.

Президент контролює ключові сфери бізнесу та медіа

За словами Лещенка, після Майдану Порошенко почав контролювати ключові сфери бізнесу та медіа. Це стосується української енергетики, де діє славнозвісна схема "Роттердам+". Він зазначив, що ця схема була способом обдурити громадян платити за електроенергію, для виробництва якою начебто використали вугілля, що було закуплене в Нідерландах на біржі в Роттердамі.

Насправді це вугілля або з окупованих територій України, або з шахт самого Ріната Ахметова. На цій схемі було зароблено 35 мільярдів гривень, і цю астрономічну суму поклали собі в кишені Ахметов і люди, які його підтримували. Чи міг президент Порошенко не отримати за це відкат,

– наголосив Лещенко.

На його думку, він не міг не отримати певну суму за це, тому що такі схеми без благословення від першої особи не працюють.

Петро Порошенко ховає свої активи

За його словами, канал "112 Україна" Порошенко намагався оформити на людей, які пов'язані з групою "Континіум", яку колись очолював покійний Ігор Єрємєєв. Їм пропонували купити медіа, а потім б з ними провели взаєморозрахунок.

Порошенко не може оформити на себе деяке майно, тому що легально будуть виникати питання, як це від Януковича перейшло в руки Порошенко. Тому оформлюють на підставних осіб. Макеєнко – це канал "Тоніс", Карпачов – це вугільно-збагачувальні шахти, Єфімов – це бізнес-центр з вертолітнім майданчиком,

– зазначив Лещенко.

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