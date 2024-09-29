Не только Угледар: на нескольких участках восточного фронта обостряются бои

С августа россияне активно штурмовали и проводили наступательные действия на Покровском направлении. Однако, Силы обороны дали достойный отпор, поэтому враг перешел на другие участки фронта.

И сейчас говорится не только об Угледаре. Есть другие отрезки, где враг стремится устроить украинским воинам оперативное окружение. Подробнее рассказал 24 Каналу генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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Где на Востоке обостряют бои

Еще месяц назад россияне имели резервы, благодаря которым проводили наступательные действия на многих направлениях – начиная с Купянска Харьковской области, завершая Времовским выступлением в Запорожье.

Украинские военные постоянно уничтожали российскую технику и живую силу, из-за этого противник теперь может сосредоточиться только на отдельных участках фронта. Один из них – Угледарский. В то же время на Покровском направлении россияне получили отпор, поэтому перешли в район Курахово.

По словам генерал-лейтенанта в отставке, также оккупанты активно атакуют у Селидово, Торецка и Кураховки, где Силы обороны имеют вклинение. Они хотят создать оперативное окружение. Нашим военным приходится отходить, хотя и в стабильных условиях.

За последнюю неделю россияне сконцентрировались на таких направлениях: Селидово, Курахово и севернее Торецка,

– рассказал Игорь Романенко.

К слову, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что Россия перебросила в Угледар Волновахского района Донецкой области еще 5 тысяч своих военных.

Бои на Востоке: смотрите на карте