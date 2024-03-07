Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на первом украинские силы остановили активное продвижение врага. Он добавил, что оккупанты несколько "уперлись" в позиции ВСУ.
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"Они спустились с позиций, которые были на высотах в районе Авдеевки, вышли на чистую местность и, соответственно, их стало лучше видно. Меньше мест, где можно укрыться", – сказал Мусиенко.
Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте
То есть так россиян фактически вытащили из Авдеевки контролируемым отступлением и сейчас уничтожают. Интенсивность и количество атак врага уменьшилась и на Купянском направлении.
Свидетельство того, что удалось так же им противодействовать. На Юге они стали менее активно атаковать. Так же из-за стабилизации и сузили направление своих ударов,
– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.
После давления врага, которое было с конца осени и в течение всей зимы, украинским защитникам несколько удается стабилизировать ситуацию. Это происходит несмотря на чрезвычайно сложные условия.
"Несмотря на то, что не хватает мин на некоторых направлениях, не хватало снарядов, но это сейчас удается выравнивать", – сказал Александр Мусиенко.
Какая ситуация на фронте
- В течение 6 марта на фронте зафиксировали 92 боевых столкновения. Украинские военные отбили атаки врага на Купянском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Также Силы обороны продолжают сдерживать россиян на Новопавловском направлении. Кроме того, захватчики атаковали на Ореховском направлении. На Херсонском – украинские военные продолжают удерживать позиции.
- В течение среды Россия потеряла 1160 своих военных. Всего с начала полномасштабной войны – более 421 тысячи.
- 6 марта украинские защитники уничтожили 17 вражеских танков, 51 ББМ, 42 артсистемы и 1 РСЗО. Также враг потерял 42 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1 крылатую ракету. Не стало у захватчиков и 53 единиц автомобильной техники и автоцистерн, и 5 единиц спецтехники.