Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что на первом украинские силы остановили активное продвижение врага. Он добавил, что оккупанты несколько "уперлись" в позиции ВСУ.

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"Они спустились с позиций, которые были на высотах в районе Авдеевки, вышли на чистую местность и, соответственно, их стало лучше видно. Меньше мест, где можно укрыться", – сказал Мусиенко.

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте

То есть так россиян фактически вытащили из Авдеевки контролируемым отступлением и сейчас уничтожают. Интенсивность и количество атак врага уменьшилась и на Купянском направлении.

Свидетельство того, что удалось так же им противодействовать. На Юге они стали менее активно атаковать. Так же из-за стабилизации и сузили направление своих ударов,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

После давления врага, которое было с конца осени и в течение всей зимы, украинским защитникам несколько удается стабилизировать ситуацию. Это происходит несмотря на чрезвычайно сложные условия.

"Несмотря на то, что не хватает мин на некоторых направлениях, не хватало снарядов, но это сейчас удается выравнивать", – сказал Александр Мусиенко.

Какая ситуация на фронте