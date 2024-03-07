Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що на першому українські сили зупинили активне просування ворога. Він додав, що окупанти дещо "вперлися" у позиції ЗСУ.

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"Вони спустилися з позицій, які були на висотах у районі Авдіївки, вийшли на чисту місцевість і, відповідно, їх стало краще видно. Менше місць, де можна укритися", – сказав Мусієнко.

Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Тобто так росіян фактично витягнули з Авдіївки контрольованим відступом і нині знищують. Інтенсивність і кількість атак ворога зменшилася і на Куп'янському напрямку.

Свідчення того, що вдалося так само їм протидіяти. На Півдні вони стали менш активно атакувати. Так само через стабілізацію і звузили напрямок своїх ударів,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Після тиску ворога, який був з кінця осені та протягом усієї зими, українським захисникам дещо вдається стабілізувати ситуацію. Це відбувається попри надзвичайно складні умови.

"Попри те, що не вистачає мін на деяких напрямках, не вистачало снарядів, але це зараз вдається вирівнювати", – сказав Олександр Мусієнко.

Яка ситуація на фронті