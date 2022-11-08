Каких специалистов не хватает на фронте: список профессий

Вооруженным Силам Украины на фронте в настоящее время не хватает людей определенных профессий. В частности, есть потребность в операционных медсестрах, которые сейчас просто перегружены.

Об этом 24 каналу рассказала волонтер Наталья Воронкова. По ее словам, также на фронте есть проблема в эвакуационной технике в целом.

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Каких специалистов не хватает на фронте

Воронкова отметила, что на фронте не хватает медиков. На должностях боевых медиков находятся люди, не просто у которых нет профессионального образования, но даже которые не прошли соответствующие курсы и не знают основ тактической медицины.

Поэтому это большая проблема, медиков очень сильно не хватает,

– сказала волонтер.

По ее словам, если говорить о госпиталях, то не хватает операционных медсестер, анестезистов, ассистирующих анестезиологу во время операции. Операционные медсестры просто перегружены, они падают с ног, поскольку почти круглосуточно находятся в операционной.

Чего еще не хватает на фронте

Воронкова рассказала, что есть проблема в эвакуационной технике в целом, чтобы вывозить людей из переднего края. Речь идет о каких-то медицинских пикапах. Также существует проблема ремонта таких машин, как "Богданы".

Сейчас нам нужны шины на эвакуационные автобусы непосредственно,

– заметила волонтер.

Она добавила, что стоимость одной новой шины составляет около 20 тысяч гривен на такой автобус. Если покупать качественные подержанные, одна шина будет стоить около 10 тысяч гривен. И таких нужно сейчас найти на 21 колесо.

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