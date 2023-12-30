Помощь Украине, банкротство компании Х, выборы в США: в FT поделились прогнозом на 2024 год

Журналисты известной британской газеты Financial Times опубликовали новый материал относительно 2024 года. В нем аналитики высказали собственные прогнозы на следующий год для всего мира.

В этой статье журналисты Financial Times попытались предсказать, какие тенденции ожидают всю глобальную политическую арену в 2024 году. В материале также есть упоминание и о ситуации с войной в нашем государстве.

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Сможет ли Трамп стать президентом США снова

Журналисты Financial Times выразили скептицизм относительно возможности Трампа стать президентом США снова. Однако, если предположить, что юридические препятствия, мешающие Трампу участвовать в выборах в штатах Колорадо и Мэн, преодолены, его кампания против действующего президента Джо Байдена потенциально может быть упомянута как "самая противоречивая" в истории Соединенных Штатов.

Со всем тем, журналисты предполагают, что Байден, несмотря на свой возраст, может обеспечить себе победу, заручившись поддержкой незначительного большинства, желающего отказаться от президентства Трампа и назначить Байдена на второй срок.

Будут ли продолжать партнеры из ЕС и США поддерживать Украину

Журналисты считают, что да. Поскольку в конце 2023 года вопрос военной и финансовой поддержки Киева стал источником разногласий по обе стороны Атлантики. Однако администрация Байдена остается решительной в своем обязательстве продолжать поддерживать Украину. Авторы материала подчеркнули, что в попытке обеспечить увеличение помощи потенциальное соглашение с республиканцами в Конгрессе может предусматривать уступки по безопасности границы США.

В то же время заглядывая вперед, журналисты сказали, что потенциальное возвращение Дональда Трампа на пост президента представляет еще больший вызов для продолжающейся войны в Украине.

В то же время по словам авторов, лидеры Европейского Союза сталкиваются с задачей поиска альтернативных путей обхода вето Венгрии на пакет помощи в размере 50 миллиардов евро в начале 2024 года.

Останется ли Урсула фон дер Ляйен главой Еврокомиссии во второй раз

Журналисты считают, что да. Ведь в период беспрецедентных кризисов Урсула фон дер Ляйен продемонстрировала достойные похвалы усилия, продемонстрировав важность единых действий в рамках Европейского Союза в различных сферах, таких как заимствования, здравоохранение, расходы на оборону и энергетическая политика.

Однако несмотря на это, ее проактивный подход к внедрению политики и поддержке прочного альянса с Вашингтоном вызвал недовольство среди некоторых лидеров. Кроме того, риск победы правых популистов на выборах в Европейский парламент представляет угрозу для ее коалиции 2019 года.

Со всем тем, правоцентристская Европейская народная партия фон дер Ляйен остается оптимистичной в отношении сохранения своей лидерской позиции, даже если это требует налаживания более тесных связей с евроскептическими партиями.

Будет ли 2024 год более жарким за 2023 год

Да. По прогнозам экспертов, 2023 год, как ожидается, станет самым жарким за последние 174 года климатических наблюдений. К такому выводу привело постоянное появление жгучих жарких дней в течение года.

Однако ученые прогнозируют, что 2024 год превысит этот рекорд, прежде всего из-за воздействия естественного климатического явления Эль-Ниньо. Ожидается, что Эль-Ниньо достигнет пика, возможно, уже в январе 2024 года, что приведет к повышению глобальной температуры и еще большему уровню тепла.

Может ли война между ХАМАС и Израилем спровоцировать региональный конфликт

Журналисты считают, что нет. Последние события вызвали всплеск насилия во всем регионе, в частности с участием поддерживаемых Ираном экстремистских группировок. Большое беспокойство вызывает потенциальная эскалация пограничных столкновений между ливанским движением Хезболла и вооруженными силами Израиля, которая может перерасти в полноценный конфликт.

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху недвусмысленно заявило о своей неспособности сосуществовать с боевиками Хезболлы, дислоцированными на границе. Однако они остаются оптимистичными, что дипломатические меры смогут сдержать обострение ситуации.

Стоит подчеркнуть, что и Вашингтон, и Тегеран не склонны к более широкой региональной конфронтации, даже в случае эскалации между Хезболлой и Израилем. Однако текущие обстоятельства остаются тревожно нестабильными.

Смогут ли США осуществить "мягкую посадку" экономики

В неожиданном повороте событий этого года инфляция снизилась, застав врасплох даже Федеральную резервную систему. Между тем экономический рост превысил ожидания, несмотря на прогнозы большинства экономистов.

Текущая ситуация с высокими потребительскими расходами и контролируемым ростом заработной платы привела к "мягкой посадке" экономики, которая может продолжаться в течение следующих нескольких месяцев. Однако эксперты предостерегают от предположений, что эта тенденция продлится до 2024 года.

Поскольку помощь домохозяйствам от пандемии уже исчерпана, фискальная поддержка уменьшится. Кроме того, растущий долг США в сочетании с влиянием эскалации процентных ставок и геополитических сбоев в мировой торговле создают значительные проблемы, которые могут привести к усилению инфляции и замедлению роста.

Сможет ли лейборист Кейр Стармер стать премьер-министром Британии

Да, но, согласно потенциальному сценарию, предстоящие выборы в Великобритании могут состояться не ранее января 2025 года. Журналисты отметили, что нынешнее состояние Консервативной партии во главе с премьер-министром Риши Сунаком, кажется, пронизано расколами и усталостью.

Согласно опросам общественного мнения, лейбористская оппозиция, по прогнозам, получит значительное количество мест, поставив их в позиции от потенциального правительства меньшинства до полного триумфа. Однако остается довольно сложно представить, как премьер-министр может получить достаточную поддержку, чтобы сохранить свою власть.

Упадет ли экономический рост Китая до 3% или меньше

Аналитики считают, что нет. Экономический рост Китая пережил заметный спад в последние годы: рынок недвижимости, составляющий почти одну треть валового внутреннего продукта, переживает постепенный коллапс. Многие местные власти борются с огромным долговым бременем, в то время как китайские потребители проявляют нерешительность.

Однако прогнозы предполагают, что к 2024 году рост ВВП страны будет продолжать превышать 4%. Этот оптимистичный прогноз объясняется стратегическим сочетанием пакетов списания долга, инициатив фискального стимулирования и других официальных мер поддержки. Кроме того, ожидается, что технологический прогресс продолжит способствовать прогрессу в экономике страны.

Нападет ли Китай на Тайвань после смены там президента

В последнее время все больше людей на Тайване и за его пределами рассматривают возможность войны в результате расширения Китаем военных маневров. Лай Чин Тэ, фаворит на президентских выборах в Тайване и представитель правящей Демократической прогрессивной партии, имеет особое прошлое в отличие от действующего президента Цай Ин Вэнь.

Лай прямо выразил свою приверженность соблюдению осторожного подхода Цай к Китаю, стремясь предотвратить любой предлог для нападения Пекина. Китайские власти под руководством лидера Си Цзиньпина продолжают поддерживать веру в то, что Тайвань можно "воссоединить" со страной, не прибегая к вооруженному конфликту. Их методы включают усиление военного запугивания, влияние на политиков острова, использование экономических стимулов и введение международной изоляции.

Упадет ли поддержка Африканского национального конгресса на выборах в ЮАР

Журналисты считают, что да. Из-за значительного изменения политической власти Африканский национальный конгресс потеряет свое давнее абсолютное большинство после трех десятилетий доминирования. Это знаменует собой ключевой момент в политике Южной Африки со времен президентства Нельсона Манделы в 1994 году.

Репутация АНК была запятнана серией коррупционных скандалов, бесхозяйственности и снижением основных услуг, примером чего являются частые отключения электроэнергии. Экономика также пережила длительный период стагнации на душу населения, который охватывал 15 лет. В 2019 году, во время президентства Сирила Рамафосы, поддержка АНК уже упала до 57,5%. Однако в этом году падение продолжается и есть признаки того, что оно может опуститься ниже 50% порога.

Перейдет ли Аргентина на американский доллар

Граждане Аргентины, казалось, отказались от песо, прибегнув к сбережениям в долларах и участвуя в неофициальных сделках с недвижимостью в той же валюте. Однако, несмотря на свои предвыборные обещания о долларизации экономики, новоназначенный президент Хавьер Милей выбрал девальвацию в качестве своей первоначальной экономической стратегии.

В то время как министр экономики Луис Капуто утверждает, что переход на американскую валюту остается долгосрочной целью, эксперты прогнозируют, что этот шаг вряд ли осуществится в 2024 году. Международный валютный фонд выразил скептицизм и большинство экономистов утверждают, что потенциальная потеря экономического суверенитета превысит любые предполагаемые выгоды.

Обанкротится ли компания Х под руководством Илона Маска

Аналитики считают, что да. Известный предприниматель Илон Маск, известный своей нетрадиционной тактикой, снова прибегнул к предупреждениям о банкротстве как средству мотивации, стратегии, которая ранее применялась в Tesla и SpaceX. Однако на этот раз будущее для X кажется неопределенным, поскольку рекламные усилия компании и попытки создать новые источники дохода столкнулись с серьезными неудачами.

После недавних случаев эмоциональных вспышек, направленных именно на рекламодателей X, смелая вера Маска в то, что он может провести компанию через банкротство, сохраняя свою руководящую должность, представляет значительный риск. Если этот сценарий развернется, последующая борьба за контроль над X на фоне финансовых потрясений, несомненно, обеспечит волнующее продолжение и без того драматического приобретения Twitter.

Другие прогнозы журналистов

Журналисты также прогнозируют, что Банк Японии вряд ли установит положительную ставку, использование возобновляемых источников не превысит долю угля в мировом производстве электроэнергии, инвесторы вернутся к облигациям, Сэма Альтмана не уволят из OpenAI, рынки капитала откроются для ІРО, а Британия вернет Греции мраморы Парфенона.