Насколько это возможно, чего ждать россиянам и идеи партнеров по замораживанию войны – прокомментировал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Важно Окончательно развязаны руки: что будет после "победы" Путина и чего ждать от выборов в России

В России будет неуправляемый бунт, а Путина не найдут

Мне кажется, что это из такого абсурдистского варианта что-то. Нет российской оппозиции как инфраструктурной оппозиции. Есть диссидентское движение, там есть хорошие люди, которые постоянно занимают ту или иную антивоенную, антипутинскую оппозицию. Они очень красиво об этом говорят. Мне нравится, пишут неплохо об этом и так далее.

Но инфраструктурной российской оппозиции не существует, которая готова построить что-то, что будет иметь достаточно альтернативный вид к существующей сегодня силовой путинской вертикали в самой России.

Я еще раз подчеркиваю, в России не будет классической революции ценностного плана, где постепенно будут изготавливать тезисы, нарабатывать сети, агитаторов и так далее. В России будет классический российский бунт. То есть люди с оружием, эти все "герои СВО" вернутся для того, чтобы совершить перераспределение на фоне резкого ослабления государственных институтов.

Привожу всем достаточно простой пример. Но он абсолютно четко зафиксировал, что будет происходить в России. Это пригожинский поход на Москву. Два дня все в истерике были, Путин исчез, другие в рот воды набрали и так далее. Так же будет происходить и сейчас.

Владимир Путин / Фото Getty Images

Это будет неуправляемый бунт. В разных регионах будут появляться эти группы людей с оружием, которые научились убивать на территории Украины. Но они поняли, что войну проиграли.

И чем они пойдут заниматься? В момент ослабления государства как такового, в этот период они захотят, воспользовавшись своей силой, через насилие совершить перераспределение регионального влияния, региональных доходов, всего, что есть в регионах. И так же это будет происходить в Москве, Питере, где угодно.

Путин исчезнет. Я вам точно говорю, что его мы не найдем на момент, когда начнутся эти проблемы в России. Но это не революция. Это невозможно разбудить.

Вот как невозможно провести юридически того, чего не существует в безальтернативной среде, нет конкурентной политики в России, нет никаких кандидатов и нет никакой избирательной процедуры и так далее. Так же невозможно разбудить то, чего нет. Оппозиции не существует. В социальных сетях они могут мемить красиво, там писать красиво. Но это художественное творчество, не более.

Диссиденты нужны. Я же не буду здесь говорить, что это плохо. Потому что я помню ряд крутых диссидентов в советские времена. Я помню, что они все делали, писали альманахи, выходили, когда нужно, на какие-то протесты одиночные, как правило, и так далее. Но они не могли построить систему предреволюционных ожиданий. У них не было для этого нужных ресурсов, инфраструктуры, людей и влияния на электораты.

Кроме того, они не имели воли для этого, потому что это совсем другая составляющая. Для того, чтобы у вас была революционная ситуация, страна должна быть хотя бы полусвободной. Россия не является даже полусвободной. Это абсолютно авторитарный тип государства с нацистской идеологией. Здесь невозможна конкуренция.

Но здесь возможно другое. Когда ты полностью такую структуру построил, а Путин ее построил, но ты не можешь удовлетворить людей, потому что уровень жизни в любом случае падает. Вы же видите, какая репутация сегодня у России. Исторические перспективы – нонсенс, там нет никаких исторических перспектив.

Ты мог предложить величие, и ты предлагал это. "Мы тут всех будем в ядерном пепле сжигать" и так далее. Но это тоже не работает, потому что ты так круто сжигаешь, что воюешь под Авдеевкой уже 10 лет, 2 года более интенсивных боевых действий. И это все приведет к тому, что эти люди, которые имели эти завышенные ожидания, придут задавать соответствующие вопросы. Так это будет происходить.

Но я симпатично отношусь ко всему, что делают граждане России, которые являются членами РДК, "Свобода России", Сибирский батальон. Они молодцы, активно демонстрируют, что единственное решение, как сегодня воевать с Путиным с точки зрения российских граждан – это только с оружием в руках. Берешь оружие в руки, воюешь за свои свободы, за свои права и так далее.

Такое странное неголосование или умное голосование, как это было до парламентских выборов. Это просто галиматья, которую я, честно говоря, даже не понимаю, как комментировать.

Легитимизация "выборов" в России

– Российские СМИ сообщают о том, что РДК удалось закрепиться в Козинке. Также пропагандисты сейчас массово пишут о том, что ночью ожидается массовая атака беспилотников по территории России.

Здесь мы снова возвращаемся к 15 – 17 марта. Когда снова диссиденты или так называемая оппозиция говорят о том, что "идите на выборы и проголосуйте, или отметьте что-то, какую-то галочку поставьте, или напишите что-то, или испортите бюллетень, но выскажитесь". А другие говорят о том, что "не ходите, потому что Путину надо показать явку, а эти явки ему бы не хотелось давать".

Еще мы видели ролик от якобы последователей Навального, которые предупредили, что будут взрывать избирательные участки. Не будет ли подставлять так Россия украинцев и соответственно легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон, которые сейчас находятся на территории России?

Единственная страна, которая использует террористические методы и против своего населения, и против граждан чужих стран – это Россия. Поэтому любые подрывы гражданского населения или атака гражданского населения – это технология, которая используется только Россией. Украина точно к этому всему никогда не была и не будет причастна.

Для нас вообще не существует никаких избирательных участков, не существует даты 15 – 17 марта. Они не будут влиять ни на ход событий в этой войне, ни на те события, которые будут дальше происходить в России. Падение путинского режима от этих незаконных, нелегитимных, неюридических действий вообще не зависит.

Вспомните, как они говорили о таком референдуме. Полный бред был на оккупированных территориях. На что это должно было бы влиять? Это как-то должно было остановить боевые действия? Или легализовать в международном праве аннексию этих территорий? Легализовать или остановить войну на этих территориях? Нет.

То есть это пропагандистские действия, которые будут использоваться Россией только для нужд России. Или для декламирования того, что в России есть какие-то демократические процедуры, подчеркиваю, в странах нейтрального статуса. То есть те страны, которые действительно считают, что в России что-то там конкурентное все еще существует с политической точки зрения.

Вы абсолютно правы, когда говорите о том, что эта технология очень странная. Все в 12 часов должны выйти на избирательные участки, как предлагает российская диссидентская оппозиция, и таким образом продемонстрировать протест. Это что означает? Это означает получить картинку, которую потом будут всем показывать, что, смотрите, в России люди просто бегут на избирательные участки" для того, чтобы сказать "вау".

Это же нонсенс. Скажите, пожалуйста, насколько надо быть инфантильными людьми, чтобы этого не понимать? То есть легитимизация процесса, который, наоборот, надо показать так, что люди не хотят туда идти, потому что считают, что это не выборы, не альтернатива, не конкуренция, ничего.

Вот слово "ничего" должно быть продемонстрировано полным игнором того, что происходит на так называемых "избирательных участках", на местах скопления людей. Мне же кажется, что для взрослого человека, который хотя бы немного понимает, что он делает, и несет какую-то ответственность за свои действия, это должно быть очевидно.

То есть зафиксируем:

Первое . Любые теракты, которые Россия будет совершать на территории России, будут совершаться гражданами России, которые будут иметь отношение к официальным лицам России. Есть другие государства, которые также используют терроризм, но эти все государства являются безусловными союзниками России.

. Любые теракты, которые Россия будет совершать на территории России, будут совершаться гражданами России, которые будут иметь отношение к официальным лицам России. Есть другие государства, которые также используют терроризм, но эти все государства являются безусловными союзниками России. Второе. Нет никаких выборов, и поэтому любой, кто приходит на места скопления людей 15 – 17 марта, будет легитимизировать процедуру, которую будет использовать российская пропаганда, чтобы давить.

Политические элиты, например, европейских стран, будут понимать абсурдность того, что происходит в России 15 – 17 марта. В частности, будут понимать, что там оппозиция, как вы ее называете, совершала флешмобы в 12 часов. А основная масса простых людей европейских стран увидит картинку огромного количества людей, которые приходят на избирательные участки. Вот зачем это делать? Просто скажите мне, какая должна быть мотивация?

"Я увидел сколько людей в 12 часов вышло – все, я складываю мандат, останавливаю войну, хочу, чтобы мы все пришли через покаяние, я все осознал". Вы этого все ожидаете? Нет. Это не имеет никакого значения.

Все будет идти до момента краха путинской вертикали. То есть до момента проигрыша России в войне, обвала линии фронта, до момента, когда вооруженные люди с российским гражданством в гораздо большем количестве, чем сегодня, вернутся на территорию России и будут задавать соответствующие вопросы. И до момента, пока Путин политически исчезнет с карты России. Что будет дальше с Россией – можем потом обсудить дополнительно. Вот так это будет происходить.

Об идеях партнеров по замораживанию войны

Мари Ле Пен (французский пророссийский политик – 24 Канал) осудила войну России и фактически поддержала Украину. Зато западные издания, в частности Bild, пишут, что социал-демократическая партия Германии говорит о замораживании войны, чтобы положить ей конец.

Заморозить войну – это очень странная позиция после двух лет полномасштабной войны, мягко говоря. Не будет никакой заморозки, потому что война будет только масштабирована, и это очевидно уже. Мне кажется, что в Германии могли бы это понимать и не повторять тезисы, которые так можно было еще год или полтора года назад действительно спокойно говорить, мол, есть какие-то компромиссные решения, и так далее.

Сегодня очевидно, что это война не о территории Украины. Это война о доминировании. И давайте дождемся системности в заявлениях Ле Пен. То есть одно или два заявления – это же не о системности. Системность – это еще и о понимании того или иного процесса. Но соответственно она, вероятно, чувствует уже к каким последствиям может привести Европу в целом неправильно финализированная война.



Ле Пен / Фото Getty Images

Путин не будет останавливаться на тех территориях, которые он уже оккупировал. Не ради этого он полностью обнуляет свою репутацию, отказывается от многих перспективных бизнес-экономических связей, полностью выходит с европейского рынка, по крайней мере сырьевого.

Не ради этого он сжигает 500 тысяч людей, я имею в виду все потери России. Не ради этого он перестраивает свою страну в милитарный лагерь. Не ради того, чтобы оставаться на территории небольшой части Херсонской, Запорожской, Донецкой или Луганской областей. Он же имел другую цель, гораздо более глобальную.

Когда его обнулили, сказали: смотри, ты не можешь захватить что-то существенно в Украине, большие города, то он говорит о том, что его должны бояться в Париже, Берлине и так далее. Это же не об этом война. Она о том, что Путин хочет, чтобы его везде боялись и давали возможность вести себя так, как будто правил не существует. И поэтому война будет продолжаться.

Война будет гораздо более масштабной, она будет иметь много разветвлений. Россия будет тратить гораздо больше денег, и мы будем иметь постоянные конфликты в Европе, которые будут нарастать. Будут прямые войны, и прямые теракты в Европе.

Мне кажется, что даже Ле Пен это начинает понемногу понимать. Потому что одно дело – это играть в политику: там два полюса в мире, десять полюсов, глобальные влияния и так далее. И ты сидишь, получаешь за это деньги, побеждаешь на парламентских выборах, заходишь, говоришь: нет, Россия – это наш партнер, мы можем с ними договориться. После этого ты получаешь дополнительные объемы газа, которые идут через твоих посредников. Это одно дело.

Другое дело – если к тебе домой придут насильники и будут убивать твоих сограждан. Те, кто говорит о заморозке конфликта – это люди, которые вообще не понимают, что такое войны и к чему приводит позиция Чемберлена (британский политик Невилл Чемберлен – 24 Канал). И что это приведет к огромной трагедии не только в Украине.

К сожалению, не хочется, чтобы они это осознали через личный опыт. Много, кстати, в истории роковых ошибок, которые приводили к трагическим последствиям, совершались людьми потому, что у них не было личного опыта. И тогда можно было принять то или иное решение, потому что кто-то страдает, но не ты.

В данном случае я очень хочу, чтобы Европа не получила тот личный опыт, который получила Украина. Но для этого они должны выполнить определенную работу. Потому что сегодня работа не только в Украине. Мы не только за Украину воюем, как бы это пафосно не звучало. Мы воюем за свою территорию, за свои семьи, за свою землю.

Но они должны также войти в войну в полном объеме, чтобы защитить свою землю и свое будущее. Это уже очевидные вещи. Поэтому любые слова о замораживании конфликта звучат с этой точки зрения очень неосторожно.

Есть вторая составляющая. Мне эти люди напоминают непутевых студентов первого курса, которые пришли в высшее учебное заведение и думают: какая там профессура, мы же крутые, мы же здесь, мы уже все знаем. Но они почему-то забывают задать один вопрос: что с этой стороны думают о твоем поведении?

Вот ты хочешь заморозки конфликта. А кто тебе сказал, что Россия этого хочет, а не оперативную паузу? Оперативную паузу они хотят, безусловно, для того, чтобы переоснастить армию, выполнить работу над ошибками, накопить дополнительный ресурс.

Замораживание конфликта – кто вам сказал, что Россия готова на это? То есть вы такие выходите и говорите: мы готовы к заморозке конфликта, чтобы вы в городе Геническ остались навсегда. И россияне такие: да, мы хотели город Геническ, мы не хотели Одессу, мы не хотели уничтожить город Харьков. Нет, мы хотели только город Ганическ, все супер, договорились.

Кто сказал этим "специалистам" по международным отношениям, что замораживание вообще существует на фоне России, которая готова не проиграв остановиться где? Кто им это сказал? Откуда они это берут?

О том, что Россия должна заплатить за преступления.

Чего ждать россиянам во время выборов

Надо ли россиянам к чему-то готовиться на период выборов 15 – 17 марта? Им стоит встречать дроны, и не только их, в своем российском небе?

Идеально правильно. Потому что всегда на выходе придется платить за все, что ты сделал. Главное – дойти до возможности забрать долги. Потому что очень тяжело. Два года полномасштабной войны, и очень тяжело в Украине все это выносить на своих плечах. Слушать еще, когда кто-то говорит, сидя в немецком парламенте, "а может заморозить конфликт"? Ну, поубивали их (украинцев – 24 Канал) немножко, но это же не нас. Мы же тут ни при чем. Их порезали, а мы – нет, мы – за международное право.

Всегда будет справедливость, если вы пройдете самые темные времена. Украина сегодня как раз таки проходит самые темные времена.

Вы задаете идеальный вопрос именно для этого момента: что следует ожидать россиянам? Следует ли им бояться? Я всегда буду отвечать: им не просто следует бояться. Они из века в век будут чувствовать все то, что мы чувствовали, и до конца жизни будут чувствовать.

Они должны чувствовать все в полном объеме, и здесь нет гуманистической составляющей, когда мы будем говорить о России и россиянах, пока они не пройдут через поколение покаяния. Но для этого сегодня они должны бояться 15 – 17 марта.

А после они должны бояться 9 мая. Все, что является для них символическим. Потому что это и есть попытка вернуться в прошлое, которое они хотят масштабировать на нас с вами, которые хотят жить в будущем.

Совершенно справедливо Украина прошла невероятный путь за эти два года. Я даже не знаю стран, которые смогли бы все это вынести, и сегодня находиться в той точке, где находится Украина. Есть полное понимание, что это за война, как надо воевать против России. Есть полное понимание математики войны, сколько, какой техники соответственно нам надо.

Есть полная согласованность с большим количеством наших партнеров, что это надо делать и это наше дело. Что это делается немножко медленнее, чем нам бы хотелось. Есть полное понимание у нас и у большого количества представителей различных политических элит.

Да, есть такие политические партии в разных парламентах, которые не осознают, в каком историческом времени они живут и какие риски генерируют подобные заявления. Но в европейском политическом мейнстриме, по крайней мере, есть абсолютно точное понимание, что Россия – это не страна из будущего.

И все. А дальше? Дальше только надо дождаться момента, когда будут выставлены эти долговые обязательства всем россиянам в полном объеме. Да, не все будут на скамьях подсудимых, но все должны пройти через покаяние.