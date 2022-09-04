Что будет влиять на курс доллара в конце 2022 года
Есть несколько сценариев, какой будет курс осенью: согласно оптимистическому, курс может удержаться на нынешнем уровне, а при негативном – вырасти вдвое.
Какие факторы влияют на колебания доллара
Сейчас курс доллара доллара держится на уровне 40 гривен, но будет ли так и дальше, и какие факторы могут вызвать его рост – рассказал 24 каналу эксперт Андрей Шевчишин.
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Ситуация на фронте
Ситуации на фронте оказывает значительное влияние на курс доллара, речь, скорее, о потенциально важном факторе – оптимизм инвесторов, как внешних, так и внутренних.
В частности, эксперт пояснил, что стабилизация ситуации на фронте в пользу ВСУ могла бы создать положительный импульс для западных партнеров Украины и для внутреннего инвестора. Это в свою очередь стимулировало бы экономическое восстановление, рост внутреннего спроса и предложения.
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Отопительный сезон и погодные условия
На динамику курса гривны повлияет также, как Украина пройдет отопительный сезон.
НАК "Нефтегаз Украины" утверждает, что газа достаточно. Но это будет в значительной степени зависеть от температурного режима, состояния инфраструктуры и количества потребителей,
– подчеркнул Шевчишин.
При благоприятных погодных условиях Украине должно хватить имеющегося газа для прохождения отопительного сезона без необходимости покупки на внешних рынках.
По его мнению, на курс гривны и ценовую ситуацию будет непосредственно влиять: сколько газа в хранилищах, сколько еще должно быть закачано и по какой цене. А ведь стоимость газа на европейских хабах существенно выросла.
Без достаточной внешней помощи найти валюту для покупки газа будет очень сложно. В частности, будут израсходоваться золотовалютные резервы НБУ, что негативно повлияет на курс гривны.
- Учетная ставка
Эксперт считает, что Нацбанк консолидировано с Минфином должен поднять ставку до 28 – 30% (в зависимости от темпов инфляции) и размещать государственные долги именно по этим ставкам. Поскольку вложения в государственные облигации будут хорошей альтернативой покупке валюты, свободная гривна будет изыматься с рынка, тем самым укрепляя свои позиции.
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