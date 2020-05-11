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Каким будет курс гривны до конца 2020 и в 2021 году: прогноз

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Каким будет курс доллара в конце 2020 и в 2021 году: прогноз JP Morgan
J. P. Morgan прогнозирует, что экономика Украины резко упадет, но в следующем году сразу поднимется / breakingtech.it

Аналитики J. P. Morgan прогнозируют, что Украина в 2020 году получит экономический спад на уровне 5,1% ВВП, но это падение нейтрализуется уже в следующем году. Вместе с тем курс доллара на протяжении следующих двух лет будет колебаться на уровне 29–29,5 гривны.

На фоне снижения объемов и цен экспорт металла из Украины в 2020 году может снизиться на 55%, прогнозирует J. P. Morgan и приводит ключевые экономические прогнозы для Украины.

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Развитие экономики:

  • падение на 5,1% ВВП в 2020 году;
  • рост на 6,3% ВВП в 2021 году.

Инфляция:

  • 3,7% в 2020 году;
  • 6% в 2021 году.

Курс гривны:

  • 29,5 гривны за доллар до июля 2020 года;
  • 29 гривен до конца 2020 года;
  • 29,5 гривны на конец зимы – начало весны 2021 года.

Что такое J. P. Morgan?Крупнейший американский банковский холдинг. Он занимается инвестициями, финансовыми услугами, а также управлением частными капиталами.

В 2019 году уставный капитал банка оценили в почти 3 триллиона долларов. Это примерно 80 годовых бюджетов Украины.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Инфляция Доллар-Гривна Гривна Курсы валют ВВП
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