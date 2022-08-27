Останется только одна страна, – военный эксперт объяснил, почему путин не примет поражение
россия не сможет принять свое поражение в войне против Украины. Поскольку оно будет означать физический конец для владимира путина, а сама россия станет на путь своей дезинтеграции.
Впрочем, такой сценарий обязательно должен состояться. Такое убеждение в эфире 24 канала выразил военный эксперт Петр Черник.
Интересно Всю зиму будем находиться в состоянии артиллерийских дуэлей, – Черник о развитии событий на фронте
Когда начнется битва за деоккупацию
Специалист убежден, что для начала освобождения Херсона и южных территорий Украины необходима сильная авиация. Ведь это именно то оружие, которое может переламывать ход войны.
Американское вооружение, прежде F-16 и F-15, могут иметь на своем борту такие очень хорошие ракеты класса "воздух – земля", как AGM-65 Maverick с дальностью стрельбы до 30 километров и довольно тяжелой боевой частью. От этой ракеты у россиян защиты нет и не будет,
– заявил эксперт.
Он убежден: если такими ракетами Украина сможет уничтожать еще больше российских артиллерий и боекомплектов, тогда можно будет говорить об "осторожном оптимизме движения вперед".
Петр Черник о деоккупации Украины и развале россии: смотрите видео
Война – это не только линия фронта
Военный эксперт заметил, что о российско-украинской войне говорят исключительно в контексте фронта. По его убеждению, эта война является экзистенциальной борьбой российского империализма против Украины.
Он не может проиграть, они не могут принять поражение. Потому что если они его принимают – путину физически конец, он это осознает, а россия становится на путь своей дезинтеграции. Это обязательно произойдет,
– убежден Петр Черник.
В то же время, он отмечает, что этот путь не может быть быстрым – он будет длинным. Ведь ставки настолько высоки и настолько неприемлемы для россиян и для нас, что на планете может остаться только одна страна.
"Или Украина, или, опять же, Украина. Другого быть не может", – резюмировал специалист.
Вероятное контрнаступление на Юге
- Уже больше месяца в украинском информационном пространстве обсуждается возможное контрнаступление ВСУ на Юге Украины. В частности, говорится о возможном освобождении от оккупации Херсона.
- Обсуждение началось после заявления министра обороны Украины Алексея Резникова. Он публично заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать Юг.
- После этого россия начала накапливать в регионе свои войска, в частности в Херсоне. Впрочем, после удачных действий ВСУ они остались практически без путей сообщения с левобережьем Херсонской области.