Останется только одна страна, – военный эксперт объяснил, почему путин не примет поражение

россия не сможет принять свое поражение в войне против Украины. Поскольку оно будет означать физический конец для владимира путина, а сама россия станет на путь своей дезинтеграции.

Впрочем, такой сценарий обязательно должен состояться. Такое убеждение в эфире 24 канала выразил военный эксперт Петр Черник.

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Когда начнется битва за деоккупацию

Специалист убежден, что для начала освобождения Херсона и южных территорий Украины необходима сильная авиация. Ведь это именно то оружие, которое может переламывать ход войны.

Американское вооружение, прежде F-16 и F-15, могут иметь на своем борту такие очень хорошие ракеты класса "воздух – земля", как AGM-65 Maverick с дальностью стрельбы до 30 километров и довольно тяжелой боевой частью. От этой ракеты у россиян защиты нет и не будет,

– заявил эксперт.

Он убежден: если такими ракетами Украина сможет уничтожать еще больше российских артиллерий и боекомплектов, тогда можно будет говорить об "осторожном оптимизме движения вперед".

Петр Черник о деоккупации Украины и развале россии: смотрите видео

Война – это не только линия фронта

Военный эксперт заметил, что о российско-украинской войне говорят исключительно в контексте фронта. По его убеждению, эта война является экзистенциальной борьбой российского империализма против Украины.

Он не может проиграть, они не могут принять поражение. Потому что если они его принимают – путину физически конец, он это осознает, а россия становится на путь своей дезинтеграции. Это обязательно произойдет,

– убежден Петр Черник.

В то же время, он отмечает, что этот путь не может быть быстрым – он будет длинным. Ведь ставки настолько высоки и настолько неприемлемы для россиян и для нас, что на планете может остаться только одна страна.

"Или Украина, или, опять же, Украина. Другого быть не может", – резюмировал специалист.

Вероятное контрнаступление на Юге