Россия развалится по принципу Советского Союза, – политолог сказал, что этому будет способствовать

Рано или поздно русская империя развалится, как и любая другая. Оружие кафиров может обернуться против них.

Политолог Михаил Бесараб предположил, каким будет распад россии и что примет это. Об этом он сказал 24 канала.

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По его словам, часто раздаются вопросы, мол, россия так велика, как она может быстро развалиться.

Однако здесь следует посмотреть на пример Советского Союза.

За несколько лет до распада Союза, за 10 так точно, никто не мог себе представить, что такая большая машинерия, у которой вроде бы все запланировано, а роли распределены, буквально за считанные месяцы и годы развалится,

– объяснил политолог.

И подчеркнул, что это произошло. И то же самое произойдет с россией – очень быстро и неожиданно.

Что примет распада россии

"В этот момент подключатся все факторы, которые уже разъедают Россию изнутри", – добавил Бессараб.

Речь идет о таких:

вопросы угнетения коренных народов и умышленного его уничтожения;

социально-экономическая диспропорция между метрополией и провинцией и многие другие проблемы.

россия распадется еще при жизни этого поколения

Скорее всего, Россия развалится еще при жизни этого поколения. При этом после победы Украины в войне и распада россии ее остатки нужно будет немедленно разоружить, прежде всего изъяв у него все ядерное оружие.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он считает, что путина рано или поздно уберут, после чего в России начнется парад суверенитетов – страна развалится на составные части, потому что это нежизнеспособное искусственное образование.

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