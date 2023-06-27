Окно возможностей для Украины: Гетьман предположил, каким будет следующий "переворот" в России
Владимир Путин сейчас слаб как никогда. Это открывает для Украины "окно возможностей", в том числе на фронте.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Президент России утратил авторитет как среди военного руководства, так и среди бизнес-элит.
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"Он стал токсичным, а его пребывание у власти несет для них личную угрозу. Чем дольше будет продолжаться этот период так называемого "безвластия" в России, до прихода нового сильного лидера, тем лучше для Украины", – считает военный эксперт.
Кто будет решать судьбу президента
Переворот в Москве неизбежен, однако он не будет военным. Смена президента произойдет под давлением двух основных групп влияния: силовиков и олигархата.
Это совокупный "патрушев" и совокупный "абрамович", то есть ФСБ, силовики и олигархи. Вместе они сменят Путина на более лояльного лидера, способного разрешить ситуацию, в которой оказалась Россия,
– подчеркнул Гетьман.
Он обратил внимание, что это не будет переворот патриотически настроенных офицеров, желающих лучшего будущего для своего государства и готовых играть по правилам цивилизованного мира.
Кто инициирует следующий переворот в России: смотреть видео
Как отреагировали на мятеж
- Непродолжительная попытка мятежа Евгения Пригожина изрядно всколыхнула и без того неустойчивую политическую систему в России. Весь мир увидел слабость диктаторского режима, но убедился, что миф о сильной власти Путина – только миф.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Путин вообще не понимает, что происходит сегодня в вертикали власти как таковой, а его как президента не существует.
- Владимир Путин обратился к гражданам своего государства после того, как мятеж главаря ППК "Вагнера" Евгения Пригожина провалился и констатировал, что действительно Россия была в шаге от гражданской войны. Следует сказать, что бойцы этого батальона своими действиями повлекли за собой гибель нескольких летчиков, несмотря на то, что Пригожин заявлял, что "русская кровь не должна пролиться" во время мятежа.