СССР затопил 230 сел ради 6 водохранилищ: журналисты показали русло Днепра до создания ГЭС

Журналисты Texty.org.ua реконструировали вид русла Днепра до того, как там был построен каскад водохранилищ. Они обратили внимание, что во время строительства этих сооружений было затоплено 232 населенных пункта.

Это не первая реконструкция, связанная с днепровскими водохранилищами. Ранее Texty.org.ua показали уникальные карты казацкого Великого Луга до построения Каховской ГЭС.

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Ради сооружений под водой похоронили многочисленные села

При создании днепровского каскада гидроэлектростанций девять десятых русла Днепра были зарегулированы шестью водохранилищами – Киевским, Каневским, Кременчугским, Каменским, Днепровским и Каховским, которое было уничтожено российскими военными в 2023 году. При создании этих водохранилищ советская власть затопила 232 населенных пункта, указано в материале.

На фоне обширных пятен современных водохранилищ на нашей карте проступила историческая "инфраструктура" старого Днепра с его многочисленными рукавами, старицами, озерами, поймами, косами, островами и плавнями. В этом водяном плетении, будто ягоды на ветвях, висят человеческие поселения, которые так или иначе пострадали в результате создания ряда ГЭС, – 232 населенных пункта. Это только те, которые мы смогли найти на картах,

– говорится в статье.

В исследовании были использованы американские карты 1953 года, советские карты 1930-х и их переиздания, осуществленные Вермахтом во время Второй мировой войны. Журналисты Texty.org.ua восстановили названия затопленных населенных пунктов.

По их данным, больше всего населенных пунктов затопили во время строительства Кременчугского водохранилища – 107. Это почти половина всех сел и городков, которые исчезли в водах Днепровского каскада ГЭС.

На втором месте Каменское водохранилище, во время строительства которого затопили 37 населенных пунктов. При создании остальных водохранилищ под толщей воды похоронили 86 населенных пунктов. В частности, во время строительства Киевского водохранилища затопили 13 населенных пунктов, Каневского – 20, Днепровского – 26, Каховского – 29.

Как выглядело русло Днепра до строительства водохранилищ – смотрите на реконструированных журналистами картах:

Зачем создали водохранилища

В материале журналисты ищут ответ на вопрос, заданный еще Довженко в "Поэме о море": "Зачем это все". Да, были созданы запасы пресной воды, которые без водохранилищ просто вытекали бы в море. Да, водохранилища позволили работать металлургическим заводам (и загрязнять воду). Да, стало возможным везти баржи с арбузами вверх по Днепру из Херсона прямо в Киев. Но экосистема изменилась. Пейзажи также сильно изменились. Кроме сел, под воду ушли многочисленные исторические памятники, старые кладбища, пышные сады. И днепровские пороги.

Больше интересных исторических деталей читайте в материале Texty.org.ua.