"Раненые" актеры и ненастоящая кровь: каким было обучение пограничников в Великобритании

Уличные бои, минные поля, окопы и взрывы. Все это очень напоминает настоящую войну, хоть и происходит за тысячи километров от передовой – на полигонах Великобритании.

Почти 2 года подряд под эгидой правительства Соединенного Королевства тренируют украинских военных. Специальная программа называется "Interflex". Только с начала 2024 года по ней прошли подготовку около 700 украинских пограничников. Об этом подробнее расскажет 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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На учениях кровь ненастоящая, как и раненые. Их роли исполняют профессиональные актеры. Однако от криков страшно даже опытным военным. Так в одном из центров Минобороны Великобритании проходят учения по тактической медицине. Организаторы убеждены: стрессоустойчивость на поле боя не менее важна, чем умение оказывать первую помощь.

Это максимально приближает к реализму боевых действий. И дает нам хороший опыт. Теория есть теория, а на практике, когда все делаешь своими руками, умом, когда тебя ставят в какую-то ситуацию, приближенную к панической, – ты проверяешь себя. Тогда хотя бы примерно знаешь, как будешь вести себя в какой-то реальной ситуации. Мне это очень понравилось,

– рассказал пограничник с позывным "Лысый".

Пограничник под псевдонимом "Лысый" вернулся из Туманного Альбиона с новыми впечатлениями и сертификатом "лучшего солдата курса по подготовке новобранцев".

"Учились инженерному делу, тактической медицины. вести боевые действия в условиях полевой местности, в условиях городской застройки. Учились тактике в пехотных малых группах, в составе отделения. В составе групп учились проходить минные заграждения. Было очень много военнослужащих из разных подразделений, как пограничников, так и другие подразделения Сил обороны Украины. Мы со всеми взаимодействовали, как в принципе взаимодействуем в нашей стране и на фронте”, – вспомнил "Лысый".

Для кого обучение

В рамках миссии "Interflex" инструкторы из Великобритании и 9 стран-партнеров уже подготовили тысячи украинских бойцов. Обучение разработано для военных с небольшим боевым опытом или новичков. Учебный курс, который длится 5 недель, по силам как мужчинам, так и женщинам.

Руководитель "Interflex" полковник Джеймс Турстан считает, что уникальные методики каждой страны-участницы расширяют пространство и возможности для учений. К примеру, канадская модель медицинской подготовки признана украинцами лучшей. Зато австралийцы сильны тактикой стрельбы в ближнем бою.

Сразу после приезда нашим военным выдают комплект вещей по стандартам НАТО. Это около 65 различных предметов, необходимых для обучения и тренировки в полевых условиях.

Мы были обеспечены всем вещевым имуществом по стандартам НАТО. То, что выдают военнослужащим Великобритании, выдали каждому нашему курсанту. Были обеспечены жильем в казармах, нормированным хорошим питанием, но очень скучали по борщу,

– вспомнил пограничник.

Как происходило обучение

Хоть и без борща, зато с "калашами". Специально для программы Правительство Соединенного Королевства приобрело АК, чтобы бойцы тренировались с привычным для себя оружием. А инструкторы из многонациональной команды пытались использовать каждую минуту с максимальной пользой.

"Я бы хотел отметить высокий уровень боевой и профессиональной подготовки военнослужащих стран НАТО. Они очень сильно развиваются, учатся на наших ошибках, на ошибках наших врагов и делают из этого выводы. Также постоянно улучшают программу обучения для наших военнослужащих. Спрашивают и у нас советов по отдельным вопросам ведения боевых действий и не чураются этого", – отметил "Лысый".

Они умеют жить в окопах, умеют воевать в окопах. Некоторые из них – с 2014 года на Донбассе. Поэтому мы могли бы поучиться у них. Потому что они делают это по-настоящему. Мы никогда этого не делали. Мы учимся по методичкам, делаем это на тренировках, но не в реальной жизни,

– отметил инструктор миссии "Interflex" Шон Дик.

Еще одним уникальный бонус для наших ребят стала возможность познакомиться с обычаями Великобритании и найти настоящих друзей.

"Я очень хотел поблагодарить ребят-инструкторов лично, но не могу назвать их имен, не могу нарушить конфиденциальность. Если они это увидят: большое спасибо им. Они меня узнают. Мы стали очень хорошими друзьями за все это время, нашли общий язык со всеми, несмотря на языковой барьер. Британия – красивая страна. Очень понравилось, но домой хотелось больше", – подытожил пограничник с позывным "Лысый".