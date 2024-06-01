Майже 2 роки поспіль під егідою уряду Об’єднаного Королівства тренують українських військових. Спеціальна програма має назву "Interflex". Лише з початку 2024 року за нею пройшли підготовку близько 700 українських прикордонників. Про це детальніше розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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На навчаннях кров несправжня, як і поранені. Їх ролі виконують професійні актори. Проте від криків лячно навіть досвідченим військовим. Так в одному із центрів Міноборони Великої Британії проходять навчання з тактичної медицини. Організатори переконані: стресостійкість на полі бою не менш важлива, аніж уміння надавати першу допомогу.

Це максимально наближає до реалізму бойових дій. І дає нам хороший досвід. Теорія є теорія, а на практиці, коли все робиш своїми руками, розумом, коли тебе ставлять в якусь ситуацію, наближену до панічної, – ти перевіряєш себе. Тоді хоча б приблизно знаєш, як будеш поводитися в якійсь реальній ситуації. Мені це дуже сподобалось,

– розповів прикордонник із позивним Лисий.

Прикордонник на псевдо Лисий повернувся з Туманного Альбіону з новими враженнями та сертифікатом "найкращого солдата курсу з підготовки новобранців".

"Навчались інженерної справи, тактичної медицини, вести бойові дії в умовах польової місцевості, в умовах міської забудови. Навчалися тактики в піхотних малих групах, у складі відділення. У складі груп навчалися проходити мінні загородження. Було дуже багато військовослужбовців з різних підрозділів, як прикордонників, так і інші підрозділи Сил оборони України. Ми з усіма взаємодіяли, як, в принципі, взаємодіємо в нашій країні й на фронті”, – пригадав Лисий.

Для кого вишкіл

У межах місії Interflex інструктори з Британії та 9 країн-партнерів уже підготували тисячі українських бійців. Вишкіл розроблено для військових із невеликим бойовим досвідом або новачків. Навчальний курс, який триває 5 тижнів, до снаги як чоловікам, так і жінкам.

Керівник Interflex полковник Джеймс Турстан вважає, що унікальні методики кожної країни-учасниці розширюють простір та можливості навчань. Приміром, канадська модель медичної підготовки визнана українцями найкращою. Натомість австралійці сильні тактикою стрільби в ближньому бою.

Одразу після приїзду нашим військовим видають комплект речей за стандартами НАТО. Це близько 65 різних предметів, потрібних для навчання та тренування в польових умовах.

Ми були забезпечені усім речовим майном за стандартами НАТО. Те, що видають військовослужбовцям Великобританії, видали кожному нашому курсанту. Були забезпечені житлом в казармах, нормованим гарним харчуванням, але дуже сумували за борщем,

– пригадав прикордонник.

Як відбувалося навчання

Хоч і без борщу, зате з "калашами". Спеціально для програми Уряд Сполученого Королівства придбав АК, аби бійці тренувалися зі звичною для себе зброєю. А інструктори з багатонаціональної команди намагалися використати кожну хвилину з максимальною користю.

"Я б хотів зазначити високий рівень бойової й професійної підготовки військовослужбовців країн НАТО. Вони дуже сильно розвиваються, вчаться на наших помилках, на помилках наших ворогів і роблять з цього висновки. Також постійно покращують програму навчання для наших військовослужбовців. Питають і в нас порад щодо окремих питань ведення бойових дій і не цураються цього", – зазначив Лисий.

Вони вміють жити в окопах, вміють воювати в окопах. Деякі з них – з 2014 року на Донбасі. Тому ми могли б повчитися у них. Тому що вони роблять це по-справжньому. Ми ніколи цього не робили. Ми вчимося за методичками, робимо це на тренуваннях, але не в реальному житті,

– наголосив інструктор місії Interflex Шон Дік.

Ще одним унікальним бонусом для наших хлопців і дівчат стала нагода познайомитися зі звичаями Великої Британії та знайти справжніх друзів.

"Я дуже хотів подякувати хлопцям-інструкторам особисто, але не можу назвати їх імен, не можу порушити конфіденційність. Якщо вони це побачать: дуже дякую їм. Вони мене впізнають. Ми стали дуже хорошими друзями за весь цей час, знайшли спільну мову з усіма, попри мовний бар’єр. Британія – гарна країна. Дуже сподобалось, але додому хотілося більше", – підсумував прикордонник з позивним Лисий.