В эфире 24 Канала ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман предположил, к каким действиям будет прибегать военное руководство России, чтобы выполнить приказ диктатора. В то же время Силы обороны прорвали новый участок границы в Курской области.

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Как россияне будут пытаться освободить Курскую область

Как отметил майор запаса, россияне могут наступать только с севера, потому что на юг, запад и восток территорию контролируют украинские войска. К тому же есть нюанс – все три моста через реку Сейм взорваны.

Пять танков, три бронированные машины, из которых семь единиц наши сожгли, то какие это мощные наступательные действия? Это была попытка что-то сделать, но она оказалась крайне неудачной со стороны россиян,

– сказал Гетман.

Конечно, армия России будет готовить следующие штурмовые действия, потому что до 1 октября оккупантам надо выполнить приказ Путина. У командиров батальонов, бригад, полков будут большие проблемы, если они не выполнят приказ диктатора. Это означает, что вскоре увеличится количество "мясных штурмов".

Путин публично поставил дедлайн, поэтому не выполнить его будет опасно для жизни военных элит. Поэтому они будут класть тысячи своих людей,

– отметил майор запаса.

Он предположил, что в ближайшее время на Курщине может увеличиться активность боевых действий. На Курском направлении ВСУ будут вести маневровую и мобильную оборону. Всю территорию от украинских границ до реки Сейм можно обозначить "серой зоной". Поэтому украинские подразделения не будут находиться стационарно в одном городе и строить фортификации.

К слову, президент Владимир Зеленский сказал, что идея с Курской операцией была рискованной, но правильной. Ее целью было перетянуть на это направление российские силы с фронта.

"Силы обороны будут двигаться. То есть, мы небольшим количеством наших Вооруженных Сил будем заставлять держать там большое количество российских сил и точечно наносить им удары из неожиданных мест", – добавил Гетман.

Важно! Спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник сообщил, что количество российских военных на Курщине выросло почти втрое – до 45 тысяч.