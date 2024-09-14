Вследствие операции ВСУ в Курской области Москва не только начала перебрасывать силы с других направлений, но и более охотно проводит обмены. Тем более что Украине есть кого предложить. Юные срочники, например, убеждены, что "власть опомнилась" и провела обмен, "потому что мы срочники". Правда, говорили об этом не очень уверенно.

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Сколько военных Россия перебросила на Курщину

На момент начала проведения Курской операции в этом регионе было около 11 тысяч военных. Сейчас их от 30 до 45 тысяч – то есть стало больше более чем в три раза.

Мы видим, что результаты есть, и враг пытается подтянуть войска, чтобы замедлить наши действия. Но это подразделения разного сорта. Срочники и пограничники в основном стоят вдоль границы, но есть и подготовленные подразделения – это морская пехота. И такие штурмовые подразделения они вынуждены перебрасывать с других участков фронта, и это тоже определенный результат Курской операции,

– отметил Мысник.

Военный добавил: эти цифры – из открытых источников, ведь ВСУ пытаются придержать данные о своих операциях. А россиянам сложно удерживать оборону на сотнях километров Курской области.