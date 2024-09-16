Об этом сообщили в своем телеграм-канале бойцы ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельного штурмового батальона. Бойцы также показали кадры, как поддерживали штурм пехоты в Курской области.

К теме Как ВСУ наступают на Курщине, а Россия бросает в бой 18-летних призывников: анализ Forbes

Как военные проводили штурм позиций в Курской области

Военные ударной группы "Черный Лебедь" 225 отдельного штурмового батальона отметили, двухчасовой штурм позиций россиян на Курском направлении поддерживал расчет МК 19 (автоматический гранатомет).

Он помогал нашей пехоте проводить штурмовые мероприятия, а наши пилоты корректировали работу ребят.

Такой тандем чрезвычайно важен, ведь после обработки гранатометом, когда наша пехота занимает вражеские позиции, враг уже не очень настроен на бой,

– отметили защитники из "Черного Лебедя".

Как происходила поддержка украинский военных во время штурма позиций россиян в Курской области / Видео с телеграм-канала ударной группы "Черный Лебедь"

Обратите внимание! Военные из подразделения "Черный Лебедь" 225 ОШБ призвали поддержать их донатами. Это можно сделать как с помощью Monobank, так и "ПриватБанка".

К слову, украинское подразделение Khorne Group 116 ОМБр опубликовал видео, где наши защитники нанесли удар по месту скопления врага в Курской области. Этот удар, как отметили военные, был ответом за попадание по Институту связи в Полтаве.