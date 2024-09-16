Про це повідомили у своєму телеграм-каналі бійці ударної групи "Чорний Лебідь" 225 окремого штурмового батальйону. Бійці також показали кадри, як підтримували штурм піхоти у Курській області.

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Як військові проводили штурм позицій у Курській області

Військові ударної групи "Чорний Лебідь" 225 окремого штурмового батальйону зазначили, двогодинний штурм позицій росіян на Курському напрямку підтримував розрахунок МК 19 (автоматичний гранатомет).

Він допомагав нашій піхоті проводити штурмові заходи, а наші пілоти коригували роботу хлопців.

Такий тандем надзвичайно важливий, адже після обробки гранатометом, коли наша піхота займає ворожі позиції, ворог вже не дуже налаштований на бій,

– зазначили захисники з "Чорного Лебедя".

Як відбувалася підтримка український військових під час штурму позицій росіян у Курській області / Відео з телеграм-каналу ударної групи "Чорний Лебідь"

Зверніть увагу! Військові з підрозділу "Чорний Лебідь" 225 ОШБ закликали підтримати їх донатами. Це можна зробити як за допомогою Monobank, так і "ПриватБанку".

До слова, український підрозділ Khorne Group 116 ОМБр опублікував відео, де наші захисники завдали удару по місцю скупчення ворога у Курській області. Цей удар, як наголосили військові, був відповіддю за влучання по Інституту зв'язку у Полтаві.