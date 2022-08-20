Даже во время военного положения: какая категория мужчин может уехать за границу в отпуск

Несмотря на то, что в Украине продолжается военное положение, некоторые категории военнообязанных мужчин все же могут уезжать за границу. Речь идет прежде всего о поездках в отпуск, однако могут быть и другие цели.

В Государственной пограничной службе 20 августа не только указали эти категории. Также там перечислили документы, которые нужно иметь для легального пересечения границы.

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Согласно законодательству, выезжать могут военнообязанные, работающие государственными служащими. Дело в том, что у них есть возможность получить отсрочку от мобилизационных мер.

Это объясняют тем, что каждый такой работник "забронирован" за государственными учреждениями, где занимает определенную должность. Кроме отпуска, чиновники тоже могут отправляться в заграничные командировки.

Какие документы нужны для выезда за границу во время военного положения:

Удостоверение об отсрочке от призыва;

сообщение о зачислении на специальный военный учет – также это может быть соответствующая выписка из приказа Министерства экономики Украины.

если это командировка – документ, подтверждающий необходимость в служебной командировке;

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