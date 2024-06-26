Кому из политиков больше всего доверяют украинцы: в сети показали рейтинг
Источник:Интерфакс-Украина
Владимир Зеленский сохраняет самый высокий рейтинг доверия среди украинцев. Также лидерами рейтинга являются глава Николаевской ОГА Виталий Ким и глава СБУ Василий Малюк.
Соцопрос украинцев проводила социологическая служба Центра Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года.
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Кому больше всего доверяют украинцы
Полностью или частично Зеленскому доверяют 53,8% украинцев. В то же время не доверяют президенту Украины 37,8% участников опроса.
Интересным также моментом является то, что самому Зеленскому доверяют больше, чем институту президента Украины.
То есть можно сказать, что к Зеленскому как к политику отношение является лучшим, чем к президенту Зеленскому со всем его соответствующим окружением и службами,
– рассказал директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.
Значительный процент украинцев также поддерживает главу Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима (баланс доверия-недоверия составляет +13,3%), главу СБУ Василия Малюка (13,3%) и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу (7,3%).
Однако многие политики получили менее положительные результаты и имеют отрицательный баланс. В частности это:
- мэр Киева Виталий Кличко -4,4%
- волонтер и общественный деятель Сергей Притула -6,2%,
- советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк -6,3%,
- министр внутренних дел Игорь Клименко -7,9%,
- секретарь СНБО Александр Литвиненко -11,5%,
- министр обороны Рустем Умеров -13,2%,
- глава финансового комитета Рады, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев -20,2%,
- вице-премьер Ирина Верещук -21,2%,
- премьер Денис Шмыгаль -30,2%,
- пятый президент Петр Порошенко -42,9%,
- руководитель Офиса президента Андрей Ермак -44,4%,
- председатель Верховной рады Руслан Стефанчук -46,3%,
- руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия -47,3%,
- депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая -59,1%,
- экс-премьер Юлия Тимошенко -67,1%.
Худшая ситуация ожидаемо сложилась у председателя партии ОПЗЖ Юрия Бойко (-67,8%) и бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича (-69,3%).