Каким странам не покажут секретные приложения к Плану победы: Зеленский дал исчерпывающий ответ

План победы Зеленского состоит из 5 пунктов и 3 секретных приложений. В то же время не все страны-партнеры смогут ознакомиться с секретной частью документа.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью украинским СМИ.

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Тайные приложения в Плане победы

Так, президент Украины рассказал, что тайные приложения переданы тем странам, которые имеют конкретные возможности усилить Украину

Если таких возможностей нет, то для чего приложения? Мы им доверяем, но для чего им давать тогда приложения? Также есть государства, которые хотят увидеть приложения, но ничем во время войны Украине не помогли. Так для чего им это видеть?

– указал Зеленский.

Украинский гарант отмечает, что нет нужды видеть приложения об оружии странам, которые выступают против усиления Украины.

В то же время Владимир Зеленский указал, что секретные разделы этого документа содержат чувствительный характер. И по таким чувствительным вопросам Украина будет просить помощи как можно раньше. В качестве примера президент привел решение предоставить разрешение на удары дальнобойным вооружением.