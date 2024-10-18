Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю українським ЗМІ.

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Таємні додатки в Плані перемоги

Так, президент України розповів, що таємні додатки передані тим країнам, які мають конкретні спроможності посилити Україну

Якщо таких можливостей немає, то для чого додатки? Ми їм довіряємо, але для чого їм давати тоді додатки? Також є держави, які хочуть побачити додатки, але нічим під час війни Україні не допомогли. То для чого їм це бачити?

– вказав Зеленський.

Український гарант зазначає, що немає потреби бачити додатки про зброю країнам, які виступають проти посилення України.

Водночас Володимир Зеленський вказав, що таємні розділи цього документу містять чутливий характер. І по таких чутливих питаннях Україна проситиме допомоги якомога раніше. Як приклад президент навів рішення надати дозвіл на удари далекобійним озброєнням.