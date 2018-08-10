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Каким будет Sony Xperia XZ3: догадки инсайдеров

18 Читати новину українською
Каким будет Sony Xperia XZ3
Каким будет Sony Xperia XZ3 / Фото из открытых источников

Сетевые источники опубликовали список вероятных характеристик смартфона Sony Xperia XZ3, который компания может представить на выставке IFA 2018. Как и сообщалось ранее, смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 845 и тройную основную камеру.

Об этом сообщает GSMArena.

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Свежие данные подтверждают информацию о том, что в аппарат встроили процессор Snapdragon 845, который будет работать в паре с графическим ускорителем Adreno 630. Объем оперативной памяти и емкость флэш-накопителя составляют соответственно 6 и 64/128 ГБ. Кроме того, новинка получит слот для microSD-карты.

Не так давно появилась информация, что Xperia XZ3 может получить основную одиночную камеру на базе нового 48-мегапиксельного сенсора IMX586. Но теперь говорится, что в тыльной части корпуса расположена сдвоенная камера с модулями на 19 (f / 1,8) и 12 пикселей (f/1,6). А фронтальная камера сможет делать 13-мегапиксельные снимки.

Sony Xperia XZ3
Возможный дизайн Sony Xperia XZ3

Также названы характеристики дисплея. Его размер составит 5,7 дюйма по диагонали и будет разрешение Full HD + (2160 × 1080 пикселей). Модель Xperia XZ3, если верить опубликованной информации, имеет размеры 153 × 72 × 10,1 миллиметра и весит 183 грамма. За питание отвечает аккумулятор емкостью 3240 миллиампер часов.

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Среди прочего упомянуты защиту от влаги (IP68), поддержка двух SIM-карт, порт USB Type-C, модуль NFC и операционная система Android 8.1 Oreo.

Однако насколько эта информация соответствует реальным характеристикам Sony Xperia XZ3, пока не известно. Однако до начала IFA 2018 остается несколько недель и вскоре пользователи узнают, чем будет удивлять японский производитель сейчас.


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Теги: Техно Sony Смартфоны
Источник: 24 Канал
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