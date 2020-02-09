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      Каким должен быть оптимальный уровень зарплат чиновников: объяснение эксперта

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      Правительство решило ограничить уровень зарплат топ-чиновникив / Соцсети

      Украина слишком бедное государство, чтобы позволить себе дешевый менеджмент. Зарплаты у чиновников должны быть высокими.

      Такое мнение 24 каналу высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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      Надо признать, что профессионалы в Украине стоят дорого. Обществу объяснить: нормальные люди за небольшие деньги работать не будут. Поэтому устанавливаем зарплату на рыночных условиях,
      – отмечает Сергей Фурса.

      Как отмечает эксперт, профессионалов в правительство нужно брать из частного сектора. Там люди уже получают определенный доход, живут в комфортной среде. И не станут менять это ради государственной службы с гораздо более низкой зарплатой. По его мнению, формула уровня зарплаты может быть следующей. Взять топ-100 компаний Украины, провести опрос по зарплатам и установить среднюю на уровне президента и вице-президента.

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      Сергей Фурса отмечает: конечно, в систему будут пытаться проникнуть коррупционеры. Но, во-первых, у коррупционеров будет конкуренция со стороны нормальных людей. Во-вторых, есть контроль – выборы. Министр – политическая фигура. Если работа не понравится украинцам, то на следующих выборах его заменят.

      Невысокие зарплаты чиновников будут означать, что мы отказываемся от привлечения профессионалов. То есть либо восстанавливаем практику зарплат в конвертах – это коррупция. Или же тогда нанимаем тех, кто идет работать не за деньги, а за коррупционные интересы. То есть за должность, благодаря которой можно зарабатывать,
      – подчеркивает Сергей Фурса.

      Что известно о зарплатах чиновников

      • Официально зарплаты министров и должностных лиц составляют от 20 до 40 тысяч гривен. Украинские чиновники имеют право на премии. Поэтому за месяц доходы значительно выше. В декабре и январе появилась информация, что благодаря премиум и надбавкам украинские чиновники получили рекордные зарплаты:
      • Министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, то есть 236 тысяч гривен.
      • Руководители Минкульта – больше всего в декабре получил государственный секретарь ведомства Ростислав Карандеев, которому выплатили 497 тысяч 709 гривен. А вот глава министерства Владимир Бородянский заработал 112 тысяч 904 гривен.
      • Высокую зарплату в декабре получил глава МВД Арсен Аваков – почти 150 тысяч гривен. А его заместитель Сергей Яровой почти 94 тысяч гривен.
      • Годовая зарплата директора Укрпочты Игоря Смелянского должна составить 1 миллион 866 тысяч 808 гривен.
      • 4 февраля на заседании Кабмина президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти диапазоне от трех до пяти средних зарплат.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Коррупция Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Зарплата
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