Каким должен быть оптимальный уровень зарплат чиновников: объяснение эксперта

Украина слишком бедное государство, чтобы позволить себе дешевый менеджмент. Зарплаты у чиновников должны быть высокими.

Такое мнение 24 каналу высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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Надо признать, что профессионалы в Украине стоят дорого. Обществу объяснить: нормальные люди за небольшие деньги работать не будут. Поэтому устанавливаем зарплату на рыночных условиях,

– отмечает Сергей Фурса.

Как отмечает эксперт, профессионалов в правительство нужно брать из частного сектора. Там люди уже получают определенный доход, живут в комфортной среде. И не станут менять это ради государственной службы с гораздо более низкой зарплатой. По его мнению, формула уровня зарплаты может быть следующей. Взять топ-100 компаний Украины, провести опрос по зарплатам и установить среднюю на уровне президента и вице-президента.

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Сергей Фурса отмечает: конечно, в систему будут пытаться проникнуть коррупционеры. Но, во-первых, у коррупционеров будет конкуренция со стороны нормальных людей. Во-вторых, есть контроль – выборы. Министр – политическая фигура. Если работа не понравится украинцам, то на следующих выборах его заменят.

Невысокие зарплаты чиновников будут означать, что мы отказываемся от привлечения профессионалов. То есть либо восстанавливаем практику зарплат в конвертах – это коррупция. Или же тогда нанимаем тех, кто идет работать не за деньги, а за коррупционные интересы. То есть за должность, благодаря которой можно зарабатывать,

– подчеркивает Сергей Фурса.

Что известно о зарплатах чиновников